Завершилось голосование, в котором жителям Новосибирска предлагалось выбрать вариант благоустройства территории, прилегающей к Нарымскому скверу.

Всего в опросе приняли участие более 5,5 тысяч человек, из них – 48 % мужчин и 52 % женщин. Наибольшую активность проявили участники в возрасте от 25 до 44 лет.

Напомним, что горожане выбрали один из двух вариантов эскизного проекта. В первом из них на площади вдоль ул. Челюскинцев располагается платная парковка на 72 машины. Во втором – данная территория будет обустроена как общественное пешеходное озелененное пространство.

По итогам опроса в пользу первого варианта благоустройства сделала свой выбор только пятая часть респондентов (22 %), за второй вариант проголосовало большинство участников – 76 %. Доля тех, кто не смог сделать свой выбор составила 2 %, сообщает администрация.

«Мы в самом начале процесса проектирования. Выбран принципиальный сценарий дальнейшей разработки. Результаты голосования будут переданы проектировщикам, ближе к окончанию проектирования работа будет представлена на обсуждение новосибирцам, в ходе которого мы надеемся получить от горожан мнения и рекомендации, с учетом которых будет сформирована окончательная редакция проекта. И уже этот окончательный проект будет направлен мэру для утверждения», – сообщил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры – главный архитектор города Александр Ложкин.

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