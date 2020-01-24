Начальник ГИБДД РФ Михаил Черников предлагает включить Томскую область в число первых регионов, которым будет выделено финансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Я буду ходатайствовать перед Росавтодором и министром транспорта, который руководит нацпроектом, чтобы первоочередные финансовые поступления были направлены в Томскую область», — сказал Михаил Черников на совещании в Томске в пятницу.

По его словам, Томской области необходимо провести мероприятия по разделению транспортных потоков искусственными сооружениями, чтобы снизить количество погибших в ДТП.

«По нацпроекту мы должны достигнуть нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Но есть проблема в Томской области по инженерным мероприятиям и, в частности, разделению транспортных потоков. Мы фактически откатились к 2016 году по количеству погибших на дорогах», — отметил начальник.

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