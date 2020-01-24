В Новосибирск с рабочим визитом приехало руководство ПАО «Банк Санкт-Петербург». 23 января представители банка встретились с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а 24 января провели пресс-конференцию для СМИ, на которой рассказали о своих планах.

«В прошлом году мы обновили стратегию, которая предусматривает рост в регионах», — пояснил первый заместитель председателя правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. По его словам, представительство банка работает с 2016 года, и за это время кредитная организация сформировала устойчивую базу и портфель. 23 января состоялось открытие филиала «Невский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Новосибирске.

«Перед директором новосибирского филиала банка «Санкт—Петербург» Павлом Лосевым стоит задача за 3 года удвоить кредитный портфель. Кроме того, в наших планах — рост транзакционной выручки, а также увеличение доходов от внешнеэкономической деятельности», — добавил заместитель председателя правления банка «Санкт—Петербург» Вячеслав Ермолин. В свою очередь Павел Лосев отметил достижимость обозначенный планов. Текущий портфель он оценил в 11-12 млрд рублей. «Наша цель — войти в ТОП-10 крупнейших банков в регионе с дальнейшим попаданием в ТОП-5», — пояснил Павел Лосев.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в ходе встречи с Андреем Травниковым руководство ПАО «Банк «Санкт-Петербург» обсудило актуальные аспекты и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации национальных проектов. Во встрече приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, заместитель председателя правительства – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, и. о. министра экономического развития региона Лев Решетников. Губернатору рассказали о планах и задачах филиала в Новосибирской области на 2020-2021 гг.

Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирской области очень важно присутствие такого крупного банка, как «Санкт-Петербург», в том числе для совместной реализации национальных проектов. В свою очередь Павел Филимоненок отметил, что Новосибирская область – один из важнейших регионов-партнёров банка. В ходе рабочей встречи стороны определили возможности взаимодействия по национальным проектам. Кроме того, стороны обсудили вопросы развития бизнеса и ипотечного кредитования на территории Новосибирской области.

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