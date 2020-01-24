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ФКУ «Упрдор «Прибайкалье» (структура Росавтодора) ищет подрядчика для строительства 10 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Начальная цена контракта составляет 3 млрд 154 млн рублей, сообщается в материалах к аукциону на сайте госзакупок.

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности — Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск на участке км 1545 — км 1555, Иркутская область», — сказано в разделе «Объект закупки».

Заявки на тендер принимаются до 25 февраля 2020 года.

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