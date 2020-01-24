В 2020 году, в рамках федерального проекта «Экспорт образования», в Новосибирске начнется проектирование и строительство межвузовского кампуса.

Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе сессии регионального парламента. Проект планируется реализовать с привлечением частных инвестиций. «Задача этого года — запустить проектирование и строительство межвузовского кампуса», — сказал Травников.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова, кампус будет ориентирован на создание условий кадрового обеспечения развития исследований, разработок, повышение экспортного потенциала образовательных услуг. Кроме того, инфраструктура кампуса будет включать объекты экономики и знаний, спортивные, культурные рекреационные и коммерческие объекты.

Национальный проект «Экспорт образования» охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.