Министерство промышленности и торговли Новосибирской области разработает программу для оказания кредитной и гарантийной поддержки малому бизнесу.

О новом налоговом режиме 23 января шла речь на пресс-конференции. Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, в развитии бизнеса самозанятых окажет поддержку минпромторг. Предполагается разработка программы АО «Корпорация «МСП», предусматривающей оказание кредитной и гарантийной поддержки совместно с профильными государственными фондами.

«Дополнительные возможности появятся вместе с открытием в этом году центра «Мой бизнес». Специалисты будут организовывать консультации, а также образовательные и разъяснительные встречи, семинары, мастер-классы, что поможет предпринимателям не только начать легализовывать свой бизнес, но и впервые открыть свое дело», – отметил министр.

Новый режим налогообложения – налог на профессиональный доход – разработан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он отличается доступностью для предпринимателей: отчетность ведется только через мобильное приложение.

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