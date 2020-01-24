На базе Центральной клинической больницы Академгородка в Новосибирске ведутся работы по созданию регионального сосудистого центра.

Региональный сосудистый центр №3 расположится в здании ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» на ул. Пирогова. Строительство планируют завершить к концу текущего года.

Ход работ на объекте 23 января проконтролировал первый заместитель губернатора Юрий Петухов. В четырехэтажном здании площадью 4 тысяч кв метров расположится лучевая диагностика, неврологическое и кардиологическое отделения, реанимация и рентген-операционная.

Подрядчики и руководство больницы доложили о текущей ситуации и заверили, что работы будут выполнены в срок. Юрий Петухов отметил важность тщательного контроля и выразил намерения провести повторный выезд на объект.

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