На базе Центральной клинической больницы Академгородка в Новосибирске ведутся работы по созданию регионального сосудистого центра.
Региональный сосудистый центр №3 расположится в здании ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» на ул. Пирогова. Строительство планируют завершить к концу текущего года.
Ход работ на объекте 23 января проконтролировал первый заместитель губернатора Юрий Петухов. В четырехэтажном здании площадью 4 тысяч кв метров расположится лучевая диагностика, неврологическое и кардиологическое отделения, реанимация и рентген-операционная.
Подрядчики и руководство больницы доложили о текущей ситуации и заверили, что работы будут выполнены в срок. Юрий Петухов отметил важность тщательного контроля и выразил намерения провести повторный выезд на объект.