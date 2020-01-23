С начала 2020 года в Новосибирской области самозанятыми зарегистрировались 2,1 тысячи человек. Новый налоговый режим начал действовать с 2020 года.

«Принимая бюджет на 2020 год, мы с правительством не пытались серьезно обсчитать возможные доходы, так как не стоит задача исполнять этот режим как жесткий механизм наполняемости бюджета. Это возможность дать людям легализовать свою деятельность и легально подтверждать свои доходы», — сообщил журналистам глава регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Легостаев.

Напомним, что законопроект о введении налога на самозанятых в регионах России начал действовать с 1 января 2020 года. Пока новый налоговый режим — эксперимент. Перейти на него можно только добровольно в приложении или в личном кабинете на сайте налоговой.

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