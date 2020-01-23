Губернатор Новосибирской области представил депутатам Законодательного Собрания региона отчет о работе правительства НСО за 2019 год. Особый акцент был сделан на выполнение национальных проектов, развитие социальной сферы и привлечение инвестиций.

На первой в новом году сессии областных парламентариев, прошедшей 23 января, губернатор Андрей Травников отметил эффективное выполнение в Новосибирской области национальных проектов и стратегических задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2019 году в регионе на реализацию мероприятий по нацпроектам было направлено почти 30 млрд рублей. Средства были задействованы на строительство социальных объектов, обновление материально-технической базы медицинских учреждений, строительство дорог и формирование комфортной городской среды.

Так, в прошедшем году было введено в эксплуатацию 53 социальных объекта, в том числе 46 – в рамках нацпроектов. Среди них 6 школ и 17 детских садов, 30 ФАПов, дом культуры в деревне Шадрино Искитимского района, спорткомплекс в Тогучине.

По нацпроекту «Здравоохранение» было закуплено около 1300 единиц нового оборудования для 66 медицинских организаций и ФАПов, сделаны ремонты в 20 медицинских организациях. Полностью переоснащены были два сосудистых центра и три первичных сосудистых отделения в области – для них закуплено более 500 единиц оборудования. Кроме того, в минувшем году были созданы два новых региональных сосудистых центра – на базе Дорожной клинической больницы и Центра имени Мешалкина. Также в больницах региона открыты 4 центра амбулаторной онкологической помощи.

Андрей Травников отметил, что в прошлом году Новосибирская область в числе первых присоединилась к федеральному проекту создания санитарной авиации. С августа из отдаленных районов в областную больницу с использованием авиации было эвакуировано 252 экстренных пациента.

Результатом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2019 году стало открытие движения на 109-ти участках дорог общей протяженностью 204,7 км. Все работы выполнены четко в срок. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» удалось благоустроить 59 общественных пространств в 56 муниципалитетах. В Новосибирске провели комплексные работы на Монументе Славы, а проект привокзальной площади Тогучина стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Важным свершением в научной сфере региона в 2019 году Андрей Травников назвал определение порядка финансирования строительства Сибирского кольцевого источника фотонов. За пять лет на него будет выделено 37 млрд рублей из федерального бюджета.

Выступая перед областными парламентариями, глава региона отметил, что привлечение инвесторов в область остается приоритетом работы регионального правительства. Если в 2018 году общий объем инвестиций в области составил 196 млрд рублей, то в 2019-м, по предварительным оценкам, уже 210 млрд рублей.

Отметил губернатор и рост валового регионального продукта в прошлом году — почти на 3%. Таким образом, общий объем ВРП составил около 1,3 трлн. рублей. Также был отмечен рост промышленного производства (на 2,1%) и инвестиционной активности в регионе (на 13,3%).

«Новосибирская область входит в 2020 год с серьезными планами. Мы заключаем дополнительные соглашения по региональным составляющим нацпроектов – в общей сложности на 31 млрд рублей», – резюмировал Андрей Травников.

При этом губернатор подчеркнул, что эффективно и в максимально короткие сроки решать задачи, которые ставят нацпроекты, президент России и жители области, можно только в условиях слаженной работы всех ветвей власти.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли отчет губернатора и высказали одобрение итогов работы правительства области в 2019-м году. Председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив отметил высокий профессиональный подход и серьезную ежедневную работу правительства, представленную в отчете губернатора.

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