В Новосибирске открывается второе заведение московского ресторатора Аркадия Новикова

В субботу, 25, января в тестовом режиме откроется ресторан Avocado Queen. Это второе заведение ресторанной группы «Бочкари», которое открывается по франшизе Аркадия Новикова. Первый их подобный проект – «Сыроварня» – заработал в 2018 году.

Новосибирский Avocado Queen в два раза больше московского. Заведение рассчитано на 88 посадочных мест. Пространство разделено на три зоны. На первом этаже непривычный для Новосибирска бар-рецепшен, где гостей будет встречать баристо и хостес. Просторный зал с открытой кухней. Интерьер выполнен в эко-стиле, предполагающем натуральные материалы и обилие настоящей зелени.

На втором этаже камин для свечей с уютными креслами и диванами, с балконом, с которого можно наблюдать за работой кухни, чуть дальше довольно приватный уголок на два стола, напоминающий небольшую террасу. И оригинальный VIP-зал.

Средний чек ориентировочно от 1500 до 2000 рублей (с алкоголем). Меню состоит из предложений для завтрака и основного меню. На первых порах, по словам директора ресторанной группы «Бочкари» Виталия Брегадзе, меню не будет отличаться от московского, планируется даже синхронизировать его обновление, но не исключена и адаптация под вкусы сибиряков.

Кухню в Новосибирске поставил Станислав Иванов, шеф-повар ресторана Avocado Queen в Москве. Авакадо поставляют из Доминиканской республики. «Концепция заведения – здоровая еда на каждый день, чтобы люди могли ежедневно питаться правильно. Большой акцент на авокадо с элементами японской и классической французской кухни», – рассказал Станислав Иванов. В меню есть отдельная графа Авокадо: «Жареное авокадо с крабом и яйцом пашот», «Хрустящее авокадо, хумус, эдамаме» и другие.

Объем инвестиций Виталий Брегадзе в разговоре с «Континентом Сибирь» не озвучил, но выразил надежду, что они окупятся в течение двух лет.

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