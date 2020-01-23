Анатолий Локоть предложил включить в перечень поправок в Конституцию РФ поправку о прямом избрании глав крупных областных центров страны.

«Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений – об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таковых 15, к ним относится и Новосибирск. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни», – сказал Анатолий Локоть.

Также глава города отметил, что полностью поддерживает поправки в Конституцию страны, предложенные президентом.

Напомним, что 15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести ряд изменений в главный документ страны.

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