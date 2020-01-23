УК «Кузбассразрезуголь» первой в отечественной угольной отрасли приступила к внедрению системы контроля усталости водителей карьерной техники.

Компания приобрела 3 комплекса новейшей российской системы активного контроля состояния водителей «ОКО Майнинг». После проведения промышленных испытаний современное оборудование было установлено на автосамосвалах, работающих на Кедровском угольном разрезе.

Интеллектуальная система контроля усталости, основанная на бесконтактной технологии, способна в непрерывном режиме следить за движениями головы и глаз человека. При появлении признаков усталости «ОКО Майнинг» мгновенно реагирует, подавая предупредительный сигнал. Тем самым система помогает поддерживать уровень внимания, необходимый при многочасовой работе и выполнении монотонных производственных задач.

«Чтобы снизить риск аварий и происшествий на производстве, в Компании реализуется комплексная программа по промышленной безопасности, которая предусматривает работу по всем направлениям, — комментирует заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. – Ежегодные инвестиции в обеспечение безопасных условий труда составляют более 300 млн рублей. Львиная доля этих средств идет на инновационные проекты, которые внедряются с учетом требований и пожеланий специалистов «Кузбассразрезугля».

До конца 2020 года «Кузбассразрезуголь» планирует приобрести еще 63 комплекса контроля состояния водителей карьерных автосамосвалов. На эти цели будет направлено 12,6 млн рублей. Новейшее оборудование поступит на все филиалы угольной Компании.

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