В прошлом году 93,5% стоимостного объёма экспорта сибирских лесоматериалов заняли поставки в страны дальнего зарубежья.

Это Китай, Япония, Германия и Египет. 6,5% пришлось на страны СНГ (в основном в Узбекистан). Основную часть экспорта составили обработанные лесоматериалы – 87%.

По сообщению таможенных органов, в 2019 году экспорт леса в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) осуществили 1034 участника ВЭД на сумму более 2 млрд долларов.

«По сравнению с 2018 годом стоимостной объём экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья сократился на 0,6%, в страны СНГ – на 4,3% и составил 2 млрд 469 млн 700 тысяч долларов США и 212 млн 600 тысяч долларов США соответственно», — сообщает СТУ.

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