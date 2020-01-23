Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2020 году увеличено почти на 1,5 млрд рублей. Общая сумма составит 6,4 млрд рублей.

Среди ключевых планов на 2020 год, которые были обозначены в ходе заседания отраслевого проектного комитета «Здравоохранение», – дальнейшая работа по развитию кадрового потенциала, реализация стимулирующих мероприятий, развитие детского здравоохранения (в том числе – обучение специалистов, проведение ремонта и приобретение оборудования), а также создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения региона. Встречу провел заместитель губернатора Юрий Петухов.

«В 2019 году перед регионом стояли огромные по своему масштабу задачи в рамках развития здравоохранения, был доведен беспрецедентный объем финансирования. Многие проекты удалось успешно реализовать за счет взаимодействия с депутатским корпусом. В 2020 году стоят еще более амбициозные и ответственные цели, направленные на модернизацию системы здравоохранения Новосибирской области. В приоритете – доступность, эффективность и качество медицины. Поставленные задачи можно решить только при совместной работе всех заинтересованных сторон, приложив максимум усилий», – подчеркнул замгубернатора.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, в 2020 году, в области продолжится открытие новых центров амбулаторной онкологической помощи и ФАПов (в 2019 году таких центров открыли четыре), проведение капремонтов учреждений и приобретение современного оборудования.Также продолжится работа по переоснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений оборудованием и строительству фельдшерско-акушерских пунктов (в эксплуатацию планируется ввести 41 ФАП).

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