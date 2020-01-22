Мэр Анатолий Локоть поручил подготовить заявку на присвоение Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Данный законопроект рассматривается в Государственной думе РФ. «Новосибирск уже носит звание «Город трудовой доблести и славы», но это общественное признание. Наш город заслуживает, чтобы это стало признанием и на государственном уровне. В годы Великой отечественной войны Новосибирск был в глубоком тылу, но наши отцы и деды внесли огромный вклад в победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества. Поручаю подготовить необходимый пакет документов на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Новосибирску», – отметил Анатолий Локоть.

С этой инициативой выступили представители городского совета ветеранов. «Я считаю своим долгом сделать этот шаг от имени участников войны, тружеников тыла и всех ветеранов города для увековечивания заслуг тружеников города Новосибирска и сохранения исторической справедливости», – отметил председатель Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Владимир Полещук.

Напомним, 2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы.

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