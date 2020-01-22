Новосибирск отправит заявку на почетное звание «Город трудовой доблести»

Анна Сугатова
 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Мэр Анатолий Локоть поручил подготовить заявку на присвоение Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Данный законопроект рассматривается в Государственной думе РФ. «Новосибирск уже носит звание «Город трудовой доблести и славы», но это общественное признание. Наш город заслуживает, чтобы это стало признанием и на государственном уровне. В годы Великой отечественной войны Новосибирск был в глубоком тылу, но наши отцы и деды внесли огромный вклад в победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества. Поручаю подготовить необходимый пакет документов на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Новосибирску», – отметил Анатолий Локоть.

С этой инициативой выступили представители городского совета ветеранов. «Я считаю своим долгом сделать этот шаг от имени участников войны, тружеников тыла и всех ветеранов города для увековечивания заслуг тружеников города Новосибирска и сохранения исторической справедливости», – отметил председатель Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и  правоохранительных органов Владимир Полещук.

Напомним, 2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы.

 

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