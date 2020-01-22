Запуск первой линии красноярского метро планируется на 2024 год. В 2020 году начнется процесс его расконсервации. Стоимость проекта составит 77 млрд рублей.

О планах работы красноярского метрополитена рассказал на архитектурно-строительном форуме Сибири руководитель МКП «Управление по строительству красноярского метрополитена» Игорь Иванов.

«Пока определяем следующие главные даты по проекту метрополитена: 2020 год — начало расконсервации, 2024 год — запуск первой линии для пассажиров. По предварительным подсчётам, весь проект с учётом уже понесённых затрат в 8 млрд обойдётся в 77 млрд рублей», — отметил Игорь Иванов.

В красноярской подземке будут применять усовершенствованные технологии управления движением, в частности, сокращение количества вагонов с 5 до 4, а также использовать беспилотное управление.

По сообщению пресс-службы форума, к 2033 году планируется достигнуть пассажиропотока в 70 млн человек в год, что позволит занять красноярскому метро четвёртое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

На данный момент проект проходит госэкспертизу, первое заключение по которой планируется получить в марте 2020 года.

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