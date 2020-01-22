Власти Кемеровской области ищут застройщика для возведения спортивного комплекса «Кузбасс-арена». Цена контракта составляет 7,4 млрд рублей.

Согласно материалам на сайте госзакупок, заказчиком является Государственное автономное учреждение Кемеровской области «Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса».

Подрядчик должен будет выполнить работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Аукцион стартовал 21 января 2020 года. Заявки принимаются до 6 февраля. Дата проведения назначена на 10 февраля.

Ранее сообщалось, что Кемерово вошел в число городов, где с 26 августа по 11 сентября 2022 года должен состояться ЧМ по волейболу. Спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» должен стать площадкой для проведения этих международных соревнований.

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