29 января департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска проведет прямую линию на тему вывоза и утилизации ТКО.

29 января с 14 до 16 часов в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска состоится прямая линия на тему: «Порядок предоставления и оплаты услуг по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области», сообщает администрация города.

На вопросы горожан ответят специалисты комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска. Телефон прямой линии: 228-86-14. Звонок является бесплатным.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.