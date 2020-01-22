Для музыкальной школы, которая делила помещения с лицеем, в Советском районе Новосибирска будет построено новое 4-этажное здание.

Проект был разработан еще в 2014 году, однако работу по нему не могли начать из-за нахождения земли в федеральной собственности. По словам мэра Анатолия Локтя, на данный момент участок находится в собственности муниципалитета,.

«Сегодня музыкальная школа № 10 располагается в полуподвальном помещении лицея № 130 им. Лаврентьева – это вопрос давний, болевой, в мэрию приходит много обращений по данному поводу от жителей верхней зоны Академгородка. Проект у нас разработан еще в 2014 году, но был сдерживающий фактор – земля находилась в федеральной собственности. В начале года после совещания у губернатора было принято решение о передаче участка муниципалитету, после оформления всех процедур мы вместе с областью сможем приступить к строительству здания музыкальной школы. Стоимость объекта – более 500 млн рублей», – рассказал Анатолий Локоть.

Планируется, что здание будет включать в себя до 4-х этажей с техническим подвалом, 50 учебных классов, а также концертный зал на 350 человек. Общая площадь нового объекта составляет 4000 кв метров. Школа сможет принять более 800 детей.

Сегодня уже идут работы по строительству пристройки к лицею № 130 на 525 мест. На очереди – здание музыкальной школы. Участок расположен вблизи нескольких школ и детских садов, имеет обустроенные тротуары и пешеходную зону. «Если все процедуры будут проведены быстро, приступить к строительству можно будет уже в этом году», – отметил мэр.

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