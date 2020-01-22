Через почтовое отделение (ММПО) Толмачево в 2019 году прошло более 48 млн отправлений из-за границы. Это в два раза больше, чем в 2018 году.
С прошлого года посылки начали направлять из Новосибирска напрямую в 16 зарубежных стран. В список вошли Америка, Япония, Корея, Китай и государства Европы. Ранее экспортную почту сначала доставляли в Москву, там отправления проходили все таможенные процедуры и только потом направлялись за границу.
«Открытие новых логистических маршрутов позволило сократить сроки доставки почтовых отправлений получателям, — рассказал заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» по логистике Сергей Аникин. — Отмечу любопытный факт – входящих международных отправлений стало больше, но вес каждого из них стал меньше».
Напомним, что в первом полугодии 2020 года в Новосибирске будет запущен логистический почтовый центр, автоматизированные сортировочные линии которого смогут обрабатывать до одного миллиона отправлений в сутки. Площадь центра составит более 45 тысяч кв. метров.