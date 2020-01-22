Через почтовое отделение (ММПО) Толмачево в 2019 году прошло более 48 млн отправлений из-за границы. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

С прошлого года посылки начали направлять из Новосибирска напрямую в 16 зарубежных стран. В список вошли Америка, Япония, Корея, Китай и государства Европы. Ранее экспортную почту сначала доставляли в Москву, там отправления проходили все таможенные процедуры и только потом направлялись за границу.

«Открытие новых логистических маршрутов позволило сократить сроки доставки почтовых отправлений получателям, — рассказал заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» по логистике Сергей Аникин. — Отмечу любопытный факт – входящих международных отправлений стало больше, но вес каждого из них стал меньше».

Напомним, что в первом полугодии 2020 года в Новосибирске будет запущен логистический почтовый центр, автоматизированные сортировочные линии которого смогут обрабатывать до одного миллиона отправлений в сутки. Площадь центра составит более 45 тысяч кв. метров.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.