21 января районный суд Красноярска задержал управляющего отделением Пенсинного фонда красноярского края Дениса Майбороду.

Об этом сообщается на сайте краевого суда. В отношении управляющего фонда избрана мера пресечения виде заключения под стражу на 1 месяц – до 19 февраля 2020 года включительно.

Денису Майбороде инкриминируют ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Ранее «Континент Сибирь» писал об аресте заместителя управляющего краевого отделения Пенсионного фонда Алексея Трофимова по подозрению в превышении должных полномочий, повлекших крупный ущерб.

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