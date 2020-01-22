Совет директоров принял отставку главы «Народного банка Тувы»

На прошедшем заседании Совета директоров АО «Народный банк Тувы» (НБТ) принято решение расторгнуть трудовой договор с председателем правления финансовой организации Денисом Воротниковым.

За прекращение полномочий Дениса Воротникова Совет директоров высказался единогласно. Исполняющим обязанности председателя правления банка назначен его заместитель Орлан Ооржак. Как пояснили «Континенту Сибирь» заместитель председателя правления «НБТ» Чойганай Лопсан, дальнейшее решение о назначении руководителя финансового учреждения будут принимать его акционеры.

По данным Центробанка, «Народный банк Тувы» был зарегистрирован в 1990 году, размер уставного капитала составляет 186,6 млн рублей. Банк участвует в системе страхования вкладов. Акционерами банка являются минземимущество Республики Тыва (68,09 % в уставном капитале), АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» (12,61% в уставном капитале), а также две коммерческие организации и акционеры-миноритарии. По данным банки.ру, на 1 октября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 480,19 млн рублей, объем собственных средств – 306,06 млн рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк продемонстрировал убыток в размере 361,98 млн рублей.

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