Владельцы Новосибирского крематория заявили о попытке рейдерского захвата

Руководство Новосибирского крематория и Похоронного дома «Некрополь» связало произошедший минувшей ночью пожар в административном здании крематория с «попыткой рейдеров получить контроль над ключевыми похоронными организациями города с целью передела рынка похоронных услуг Новосибирска».

Заявление опубликовано на официальном сайте «Некрополя» после инцидента, произошедшего в ночь с понедельника на вторник. Напомним, пожар, начавшийся в районе 23 часов по нск в административном здании пункта заказов на кремацию на улице Фрунзе в Дзержинском районе, полностью уничтожил постройку. Огонь удалось потушить лишь в 5 часов утра. По мнению руководства «Некрополя», причиной возгорания стал поджог. «По свидетельствам очевидцев, можно сделать предварительное заключение, что поджог был осуществлен с помощью заброса на крышу здания зажигательной смеси», — отмечается в заявлении.

По мнению представителей «Некрополя», инцидент может быть связан с попыткой передела рынка новосибирского похоронного бизнеса. «В сентябре от трех руководителей кемеровских фирм поступила информация, что им предлагали купить Новосибирский крематорий», — указывают в обращении представители «Некрополя». Осенью минувшего года представители похоронного дома «Некрополь» уже заявляли о давлении на свой бизнес. Поводом стали оперативные действия силовых структур в компаниях, связанных с похоронным бизнесом, и задержание руководителя «Ритуального хозяйства» Виталия Калюжина. Коммерсантам инкриминировались взятки. «Наша организация и наши конкуренты попали в поле зрения рейдерской группы, которая инициировала многие провокации в отношении нескольких похоронных организаций с целью создания условий для доминирования одной компании», — заявили бизнесмены.

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