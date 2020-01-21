По сообщению минсельхоза Новосибирской области, с января 2020 года жители сельской местности могут получить ипотеку по ставке до 3% годовых.

Новая мера поддержки реализуется банками в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». «Сельскую ипотеку» можно будет получить по ставке до 3% годовых, остальную часть ставки возместит государство – этим будет заниматься минсельхоз России. Ряд банков уже выразил готовность участвовать в выдаче нового вида ипотеки и разрабатывает соответствующие кредитные программы, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, появится возможность получить на благоустройство хозяйств целевой кредит по ставке до 5% годовых. Ключевую ставку также возместит минсельхоз России. Кредитные средства получатели могут направить на инженерные коммуникации и оборудование для электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, отопления и водоотведения. Также госпрограмма просубсидирует 80% затрат муниципальных властей на строительство нового жилья для семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Мероприятия программы распространяются не только на работников предприятий АПК, но и на всех жителей сельских населенных пунктов, вне зависимости от вида их деятельности.

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