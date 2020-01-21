Губернатор Новосибирской области подписал постановление об образовании оргкомитета по подготовке Чемпионата мира по волейболу в 2022 году в Новосибирске.

Организационный комитет по подготовке и проведению соревнований возглавил Андрей Травников. Также в него вошли мэр города Анатолий Локоть (с пометкой «по согласованию»), президент общественной организации «Федерация волейбола Новосибирской области» Александр Гаврилов, министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, главный советник генерального директора волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» Вадим Гончаров, а также заместители губернатора и региональные министры.

«Организационному комитету в месячный срок со дня издания настоящего постановления разработать план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году в городе Новосибирске», — говорится в постановлении. Документ и полный список членов оргкомитета размещен на сайте правительства.

Напомним, что строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом 2018 года. Новый спортивный объект, площадью около 4,5 тысяч га, спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более 5 тысяч зрителей. Он возводится для проведения в Новосибирске Чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году.

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