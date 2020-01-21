Глава Новосибирской области Андрей Травников потребовал сделать доступ к услугам, обеспечивающим получение новых мер господдержки, максимально простым.

21 января глава региона провел традиционную встречу с журналистами. Основной темой обсуждения стало исполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию.

По поручению губернатора, министерством цифрового развития и связи Новосибирской области сформулированы первоочередные задачи развития цифровых сервисов региона в целях реализации основных положений послания. Глава региона намерен сделать процесс получения гражданами новых мер поддержки максимально удобным – «чтобы людям не пришлось ожидать в очередях, самостоятельно выяснять, какие документы необходимо предоставить и заполнить».

«Необходимо переходить к проактивным услугам и услугам в электронном виде, чтобы граждане, даже если они не знают, что определённая мера поддержки им положена, получали соответствующую информацию в электронном виде и в упрощённом формате, – подчеркнул Андрей Травников. (…) – МФЦ в будущем должны стать не просто местом предоставления государственных услуг, а единым консультационным центром, одновременно должна предоставляться информация обо всех дополнительных возможностях и мерах поддержки молодой семьи и других категорий получателей. О том, какие льготные ипотечные продукты и кем предоставляются на территории региона, на что можно использовать материнский капитал и т. д.».

По многим инициативам уже определены источники финансирования, сообщает пресс-служба. Большая доля средств будет поступать из федерального бюджета. В соисполнителях по оказанию мер поддержки числится министерство труда и социального развития региона. «Задача этого ведомства сейчас состоит в том, чтобы развернуть такую работу, чтобы все граждане, которые получили право на дополнительные меры поддержки с 1 января 2020 года, смогли их получить и, самое главное – были об этом проинформированы», — сказано в релизе.

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