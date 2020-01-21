УК «Кузбассразрезуголь» приобрела 8 беспилотных летательных аппаратов. Новая техника предназначена для маркшейдерских работ, выполнения аэрофотосъемки и тепловизионного мониторинга.

Применение инновационной технологии поможет маркшейдерам компании выполнять свою работу более эффективно, а именно – улучшит точность расчетов и оперативность замеров, и, что немаловажно, повысит безопасность труда. Квадрокоптеры способны работать в сложных погодных условиях и обеспечивают дистанционный контроль горных работ. На основе полученных данных с помощью специального программного обеспечения специалисты компании будут создавать цифровые модели предприятий.

«Использование беспилотных летательных аппаратов – один из первых и самых ответственных этапов цифровизации производства. От того, насколько точно будет построена математическая модель, зависит эффективность проектирования, анализа и управления производством, — подчеркивает куратор проекта, сотрудник службы главного маркшейдера АО «УК «Кузбассразрезуголь» Наталья Перепилищенко. — С помощью цифровых моделей-двойников можно существенно укрепить экономическую устойчивость компании в целом».

Квадрокоптеры поступили на все филиалы и в аппарат угольной Компании, для управления ими 11 специалистов прошли специальное обучение. В дальнейшем планируется увеличение воздушного флота компании. Вся техника проходит обязательную процедуру регистрации в Росавиации.

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