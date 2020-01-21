Как ранее отмечал «Континент Сибирь», на станциях новосибирского метрополитена появилось 19 автоматизированных пунктов выдачи заказов Ozon. В компании пояснили, что их установка связана с тем, что в 2019 году объем заказов Ozon в Новосибирске вырос в 5 раз и продолжает расти.

Как отмечают в пресс-службе Ozon, опыт компании показывает, что оптимальными локациями для установки постаматов являются повседневные точки притяжения людей. Это офисные центры, торговые центры, магазины рядом с домом, районные салоны красоты, компьютерные клубы, поликлиники и даже автозаправки.

“Наш опыт показывает, что установка постамата “рядом” с пользователем увеличивает частотность его интернет-покупок в среднем в 5-6 раз, — пояснил директор по развитию партнерских логистических программ в Ozon Денис Дьяченко. — В 2019 году объем заказов Ozon в Новосибирске вырос в 5 раз и продолжает расти».

Что касается безопасности, каждый постамат оборудован не менее, чем двумя камерами, запись ведется круглосуточно, 24/7 работает служба поддержки, кроме того, в них доставляются только предоплаченные заказы для клиентов, чья личность полностью идентифицируется.

По собственным данным компании популярность постаматов в России стремительно растет: в 2019 году пользователи Ozon выбирали его в 6 раз чаще, чем годом ранее, и уже более 20% заказов доставляются именно в автоматизированные пункты выдачи. Сейчас в Новосибирске сеть постаматов Ozon насчитывает 291 точку, из которых 193 собственные Ozon.Box и 98 партнерские. “Учитывая пятикратный рост числа заказов в Новосибирске по итогам 2019 года и быстро растущую популярность этого канала доставки, Ozon находится в поиске партнеров по развитию сети и заинтересован в сотрудничестве с новосибирскими предпринимателями – такое партнерство поможет нам быстрее развивать этот канал доставки, снизить барьер онлайн-покупок у жителей Новосибирска и Новосибирской области, а значит сделать для них ассортимент из миллионов товаров еще доступнее”, — отметил Денис Дьяченко.

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