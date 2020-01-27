По данным аналитического агентства «Автостат.Инфо», за 2019 год в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано на 4,5% больше новых автомобилей, чем годом ранее.

Среди регионов СФО лидирует Красноярский край, где темп прироста составил 12,9%. За ним следует Новосибирская область с 8,6% прироста.

На уровне 2018 года закончила год Иркутская область (0,8%) и Томская область (-0,2%).

В свою очередь Омская область продемонстрировала самое глубокое падение — объемы регистраций новых автомобилей в этом регионе упали на 10%.

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