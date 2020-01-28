В Новосибирске по франшизе запустилась первая пекарня волгоградской сети «Брецель». На сегодня среди городов Сибири компания также представлена в Новокузнецке. В планах «Брецеля» — дальнейшее развитие в Новосибирске и в других городах СФО.

Пекарня под брендом «Брецель» открылась в Новосибирске на Вокзальной магистрали на площадке, которую ранее занимал ресторан здорового питания Fitness Food Cafe, запомнившийся рынку тортами за 12,5 тысяч рублей. В июле 2019 года это заведение закрылось, и площадка пустовала.

Среди городов Сибири «Брецель» также представлен в Новокузнецке, где представлен в формате кафе-пекарни.

«Холодные регионы России являются более устойчивыми по спросу. Сетка пекарен “Брецель” родом из Волгограда. Мы южане и летом всегда наблюдаем спад спроса на хлебобулочные изделия. А в северных регионах он более стабилен, возможно вследствие более холодного климата и культуры питания в таких условиях, — пояснил «Континенту Сибирь» руководитель федеральной сети пекарен “Брецель” Антон Арканников. По его словам, с точки зрения развития именно в Сибирском федеральном округе в компании видят большие перспективы, а в таких крупных городах как Красноярск, Новосибирск, Томск «Брецель» потенциал, не меньший, чем в столичных регионах — в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы не гонимся за количеством открытых пекарен. Для нас важно, чтобы все запускаемые заведения были успешны и не нарушали концепцию здорового продукта и питания. Поэтому мы заинтересованы в поиске партнёров, которые разделяют наши интересы и смотрят с нами в одном направлении», — поясняет Антон Арканников. По его словам, у компании есть четкое понимание количества пекарен, которые смогут автономно работать, не конкурируя друг с другом в одном населенном пункте или регионе. В крупных городах — это одна пекарня на численность 100 тыс. человек, для более мелких населенных пунктов — на 50 тыс. населения. «В нашем регионе, в Волгограде, мы подошли к порогу насыщения по числу пекарен. Сегодня на город с населением около 1 млн. человек открыто и запланировано не больше 20 пекарен», — резюмирует Антон Арканников.

В свою очередь франчайзинговый партнер «Брецеля» в Новосибирске, индивидуальный предприниматель Евгения Жданова также намерена открывать новые точки в Новосибирске. «В моих планах, конечно, расти. У сети “Брецель” жесткие требования по техническим параметрам, вытяжке. Есть сложности с подбором таких помещений. Но я уверена, что всё получится», — поясняет Евгения Жданова. По ее оценкам, конкуренция в городе высокая, пекарен много, хлеб продаётся в обычных сетевых магазинах и частных пекарнях, но качественного хлеба с натуральным составом очень мало. Особенностью Новосибирска с точки зрения спроса, как она отмечает, можно считать запрос на хлеба тёмных сортов, заквасочные хлеба, на хлеб из цельнозерновой муки и гурманские сорта, а также низкий спрос на пшеничный хлеб.

«Мы видим нашу задачу и сильную сторону не столько в продвижении торговой сети пекарен «Брецель», а скорее в формировании культуры производства хлеба и потребления. Мы за уход от производства хлеба в промышленных масштабах, и за возвращение к традиционной выпечке хлеба в пекарнях по ремесленным технологиям. Именно так пекли хлеб в дореволюционной России, где пекарь отвечал головой и кошельком за качество своего продукта. И развитие пекарен в регионах позволяет эту культуру формировать. Для нас это не просто бизнес, а скорее социальная задача, которую мы постепенно решаем», — резюмирует Антон Арканников.

Напомним, что на сегодня среди крупных сетей в Новосибирской области можно выделить «Хлебницу», «Дело в хлебе», Shmidt, Kushnarev, розничную сеть пекарен хлебокомбината «Инской» и сеть «ПекуПеку».

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