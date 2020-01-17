О планах создания в городе Центра активного долголетия рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
О необходимости привлечения частных инвестиций на развитие и модернизацию объектов социальной сферы, в частности Центра активного долголетия, сегодня заявил мэр Анатолий Локоть, ставя задачи по обеспечению эффективного развития Новосибирска на 2020 год.
«Центр активного долголетия – это площадка для оказания широкого набора социальных услуг для инвалидов, пожилых граждан и тех, кто нуждается в реабилитации. Участок под строительство центра определён, в течение года нужно выходить на заключение концессионного соглашения», – отметил мэр Анатолий Локоть.
Кроме того, глава города поручил в 2020 году разработать муниципальную программу по укреплению общественного здоровья, а также продолжить работу по реализации системы долговременного ухода – на эти цели в бюджете области запланировано более 140 млн рублей.