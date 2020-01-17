Интернет-площадка Ozon, как стало известно «Континенту Сибирь», размещает новые постаматы в переходах метро. Сам интернет-магазин этот факт пока не комментирует, но метрополитен подтвердил: постаматы будут, правда точное их расположение пока не уточнили.

Источники «Континента Сибирь», близкие к новосибирскому метрополитену, подтвердили, что договоренность с Ozon о размещении постаматов есть. Согласно имеющимся данным, всего планируется разместить около тридцати устройств, но где именно они будут установлены, пока точно неизвестно. Сам Ozon пока комментариев по данной теме не дает, обещая сделать это позднее.

Стоит отметить, что Новосибирск станет первым городом, где Ozon установит постаматы в переходах метро.

Напомним, что в конце 2019 года интернет-площадка Ozon запустила партнерскую программу, направленную на работу с малым и средним бизнесом в Сибири, куда вошли в том числе вопросы логистики. На тот момент в округе находилось 87 пункта выдачи заказов и 224 постамата. Ранее Ozon создал собственный маркетплейс.

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