Основанная в Новосибирске сеть парикмахерских «Стрижевский» намерена провести экспансию в 2020 году и выйти в новые города, запустив 80 салонов. При этом, минимальный объем инвестиций, который требуется для запуска салона, составляет 1,7-2,2 млн руб в зависимости от вложений в помещение.

Напомним, что сеть парикмахерских «Стрижевский» (до ребрендинга — Cutman Barbershop) была основана предпринимателем Александром Долговым и его супругой Кирой. Помимо «Стрижевского» они также развивают сеть салонов Laserlove и сеть закусочных Cheburek.me.

В планах «Стрижевского» — запустить 80 точек в 2020 году. «Наша стратегия заключается в максимальном количестве точек в одном городе для формирования сильного локального бренда. Надеемся, что 80 точек будет не более, чем в 10 городах», — пояснил «Континенту Сибирь» Александр Долгов. Предполагается, что речь идет о 15 собственных и 65 франчайзинговых салонах.

С точки зрения дальнейшего развития компании интересны города от 350 до 1 млн населения. «В каждом таком городе можно открывать от 7 до 20 точек соответственно, в среднем 1 точка на 50 000 человек. Чем меньше город, тем меньше там конкуренция, в первую очередь меньше объем рекламы, и нам будет проще сформировать сильный бренд в локальном городе», — поясняет Александр Долгов.

Характеризуя конкурентную среду на рынке, он отмечает, что в сегменте мужских стрижек и мужских парикмахерских есть 2 города, где сильные сети — речь о Екатеринбурге и Иркутске.

По его словам минимальный объем инвестиций, который требуется для запуска «Стрижевского» составляет 1,7-2,2 млн руб в зависимости от вложений в помещение. При этом, в компании отмечают, что стараются искать максимально готовые площадки.

Напомним, что ранее Александр Долгов говорил о планах открыть за 2020 год 100 закусочных Cheburek.me.

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