«Мы не замшелые ветераны»: Депутаты поддержали омоложение новосибирской науки

На прошедшем в четверг заседании профильного комитета Законодательного собрания Новосибирской области парламентарии поддержали представленный проект программы стимулирования научной и инновационной деятельности в регионе.

Проект государственной программы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» в конце декабря был одобрен на заседании регионального правительства. На заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности его представил министр науки и инновационной политики Алексей Васильев. Напомним, программа содержит комплекс мер по стимулированию науки, научно-технической и инновационной деятельности. Срок программы – 6 лет, общий объем выделяемых на нее средств составляет чуть менее 3 млрд рублей, из которых более 2 млрд рублей будут выделены из областного бюджета. Остальное – средства из внебюджетных источников и софинансирование по линии Российского фонда фундаментальных исследований.

Одной из главных целей программы станет привлечение в науку молодежи. Как отметил председатель комитета Александр Морозов, такая же задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в его прошедшем накануне послании к Федеральному собранию. Парламентарий поинтересовался, как обстоит дело с возрастным составом новосибирских ученых. Алексей Васильев пояснил, что состав молодых ученых в регионе приближается к 50% от общего числа, «а где-то уже и превысило». Происходит это, по словам министра, не за счет ухода «зрелых» ученых, а за счет интереса многочисленных выпускников вузов к участию в появляющихся новых масштабных научных проектах. Депутаты решили уточнить данные. «Средний возраст ученых-селекционеров – 73 года. Каким образом можно их омолодить?», — поинтересовался Глеб Поповцев. Алексей Васильев признал, что по отдельным отраслям средний возраст ученых «все же может отличаться». Члены комитета Глеб Поповцев и Ирина Диденко входили в рабочую группу по созданию госпрограммы. Благодаря этому, по словам Ирины Диденко, у парламентариев была возможность внести в документ ряд предложений, которые ранее вырабатывались комитетом. «В последние два года мы слышим на заседаниях комитета достаточно профессиональную информацию о развитии Академгородка и научной сферы в целом. Это впервые за долгие годы. Дело в том, что министр профессиональный, из научной среды и понимает то, о чем говорит и что предлагает. Раньше мы просто фиксировали ситуацию, а сейчас сами все больше погружаемся в нее. Мы не просто замшелые научные ветераны», — рассказал после заседания комитета журналистам его председатель Александр Морозов.

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