Глава Новосибирская Анатолий Локоть перечислил приоритетные направления развития на 2020 год, в числе которых дороги, транспорт и комфортная среда.

Ставя задачи по обеспечению эффективного развития Новосибирска на будущий год, мэр назвал приоритеты, которых будет придерживаться в работе администрация города – это развитие дорожной и социальной инфраструктур, а также создание комфортной городской среды. «С приоритетами мы определились раньше – несколько лет в развитии города придерживаемся направлений, выбранных жителями Новосибирска. Президент РФ подтвердил актуальность этих вопросов и готовность поддержать нас, – отметил мэр.

В городе продолжится строительство новой станции метро «Спортивная». Также в скором времени начнутся работы по возведению надземного пешеходного перехода через площадь Лыщинского. Кроме того, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано завершить первый этап реконструкции и расширения трёх выездов из города – на Гусинобродском шоссе, 2-й Станционной и ул. Большой, ул. Кедровой. Особое внимание будет уделяться и локальным участкам дорог в отдалённых жилмассивах.

В рамках программы «Комфортная городская среда» Новосибирск одним из первых в России получит Стратегию пространственного развития, что позволит детально исследовать территорию города и предложить инвесторам привлекательные проекты развития. Также департамент строительства и архитектуры мэрии должен завершить в этом году объемную работу по актуализации Генерального плана Новосибирска.

Одной из важных задач для улучшения качества городской среды Анатолий Локоть назвал обустройство дворов. Глава города напомнил, что впервые на дополнительные виды работ по их благоустройству будут привлекаться средства жителей. Такое требование распространяется на проекты, реализуемые с использованием федерального финансирования. Всего в 2020 году запланировано отремонтировать 30 таких дворовых территорий на общую сумму около 170 млн рублей. Ещё 225 дворов будут благоустроены по наказам депутатам с участием органов ТОС. Также начнутся работы по благоустройству территории Затулинского дисперсного парка.

В завершении выступления глава города напомнил, что 2020 год пройдёт под знаком празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Одна из ключевых задач 2020 года – подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой необходимо завершить реконструкцию мемориального комплекса «Монумент Славы», – резюмировал Анатолий Локоть.

Также в ходе заседания мэрии по подведению итогов работы за 2019 год губернатор Новосибирской области обозначил стратегические направления совместной работы правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска по развитию транспортной и социальной инфраструктуры столицы региона. «Мы нуждаемся в увеличении темпов развития Новосибирска, и к этому заранее нужно готовиться. Тем более, что в послании президента была подтверждена информация, которая уже ранее звучала – мы ожидаем, что с 1 июля 2020 года Фонд национального благосостояния будет использоваться для финансирования новых проектов, в первую очередь инфраструктурных проектов, транспортной и иной инфраструктуры. Здесь нам серьезно нужно подготовиться, для того, чтобы войти в число первых регионов, которые воспользуются этим новым финансовым инструментом», — сказал глава региона. Кроме того, губернатор обратил внимание на проекты реконструкции транспортной инфраструктуры Бердского шоссе (как основной магистрали, так и прилегающих улиц, для обеспечения транспортной доступности Академгородка, проекта «Академгородок 2.0», и ближайшего проекта СКИФ), строительства нового ЛДС, Южный транзит, а также реконструкции Монумента Славы.

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