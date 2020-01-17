Новосибирскому центру «Росагромаркета» уточнили сроки запуска

Первая очередь оптово-распределительного центра (ОРЦ) холдинга «Росагромаркета» под Новосибирском будет запущена во втором квартале 2020 года. Об этом сообщили в минсельхозе РФ.

По данным пресс-службы федерального ведомства, площадь ОРЦ составит более 100 тыс. кв. м, на ней будет храниться до 95 тыс. т сельхозпродукции. Помещения ОРЦ включат морозильный и мультитемпературные склады, овощехранилища, павильоны оптовой торговли, объекты Built-to-Suit для крупных заказчиков и другие сооружения. Центр будет оказывать полный комплекс услуг по принципу «от поля до полки», начиная от хранения и сухой чистки овощей до фасовки, предпродажной подготовки и оптовой продажи продукции аграриев.

Напомним, холдинг «Росагромаркет» начал строительство ОРЦ в Новосибирской области в феврале 2018 года. Под объект был выделен участок в 107,7 га на территории Промышленно-логистического парка. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 8 млрд рублей. 25% инвестиций вложит сам холдинг, остальные средства планируется привлечь в качестве кредитов. Пул арендаторов планируется сформировать из бизнесменов Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края.

В июне 2019 года в ходе пресс-конференции новосибирский губернатор Андрей Травников сообщил о возможном запуске первой очереди ОРЦ в начале 2020 года, если холдингу удастся договориться об открытии финансирования со стороны банков-партнеров. В июле стало известно, что кредит на открытие новосибирского центра в размере 4,95 млрд рублей готов предоставить банк «ВТБ».

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