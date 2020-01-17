Руководитель «МКС-Новосибирск» возглавил красноярскую УК «ЖСК»

В крупной управляющей компании УК «Жилищные системы Красноярска» сменился руководитель, ее возглавил исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск» Иван Волков.

Напомним, первая информация о том, что красноярская управляющая компания переходит под контроль новосибирцев, появилась в феврале прошлого года. В сентябре того же года УК «ЖСК» возглавил бывший исполняющий обязанности главы города Обь и начальник комитета ЖКХ мэрии Новосибирска Илья Сиводедов.

Как пояснили в пресс-службе УК «ЖСК», Сиводедов покинул этот пост «по семейным обстоятельствам». Управляющую компанию возглавил исполнительный директор «МКС-Новосибирск» Иван Волков. «Смена руководства не повлияет на текущую деятельность организации», — добавили в пресс-службе УК «ЖСК». В «МКС-Новосибирск» корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили, что Иван Волков сейчас продолжает «фактически и по документам» руководить новосибирской управляющей компанией.

УК «ЖСК» обслуживает в Красноярске более 2 тыс. многоквартирных домов, более 9 тыс. кв. м жилищного фонда. Уставной капитал УК – 25 млн рублей. Учредителем компании является акционерное общество «Содержание и благоустройство» новосибирского предпринимателя Елены Волковой, которая также возглавляет ЗАО «МКС».

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