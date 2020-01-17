АО «Новосибирская птицефабрика» нарушило требования законодательства по улучшению, защите земель и охране почв, а также не соблюдало агротехнические требования.

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Александр Барышников проверил в деятельности сельскохозяйственного предприятия исполнение законодательства в сфере охраны земель.

После проведения соответствующей проверки земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 45 га, в отношении директора организации и самого предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв), сообщает прокуратура.

По результатам проверки юридическому и должностному лицам назначены штрафы на общую сумму 425 тысяч рублей.

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