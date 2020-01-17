В первые рабочие дни нового года в Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» начали поступать первые обращения клиентов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», предусматривающей выдачу льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых.

Россельхозбанк выступает флагманом данной программы с момента ее запуска в январе 2020 года. «Только за первую полноценную рабочую неделю в банк поступило около 20 обращений на общую сумму 49 млн рублей, проведены консультации. На льготные кредитные средства наши клиенты – жители сельских территорий смогут приобрести земельный участок под строительство или с уже готовым жилым домом, квартиру в сданном доме или новостройке. Ставка до 3% годовых позволит решить квартирный вопрос жителям области в максимальном комфортном режиме», – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке до 3% годовых может подать любой житель Новосибирской области в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. Кредит на сумму от 100 тысяч до 3 млн рублей выдается на срок до 25 лет, первоначальный взнос составляет от 10%.

Льготная фиксированная ставка в размере 2,7% годовых (при наличии личного страхования) и 3% годовых (при отсутствии личного страхования) действует в течение всего срока кредитования.

Для начала оформления кредита по программе льготной сельской ипотеки необходимо обратиться в любой офис Россельхозбанка и оформить заявку, предъявив специалисту паспорт, документы о семейном положении/наличии детей и документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость. После получения положительного решения по заявке на кредит необходимо предоставить в банк документы по выбранному объекту недвижимости (полный перечень документов размещен на сайте банка).

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