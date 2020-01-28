Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирске в скором времени после многолетнего отсутствия появится официальный дилер шведской премиальной марки Volvo.

О возвращении Volvo «Континенту Сибирь» стало известно от участников рынка. По их данным, марка подвела итоги тендера в Новосибирске и утвердила кандидата в официальные дилеры.

«Да, у нас ведутся переговоры относительно открытия дилерского центра в Новосибирске, однако они ещё не финализированы. Мы сможем дать более точную и подробную информацию до конца 1 квартала 2020 года», — пояснили «Континенту Сибирь» в российском представительстве Volvo.

Напомним, что исторически первым дилером Volvo в Новосибирске являлась компания «Автолэнд-Сибирь», совладельцем которой являлся одноименный уральский автохолдинг. Салон Volvo располагался на территории дилерской деревни на пересечении улиц Объединения и Богдана Хмельницкого. «Автолэнд-Сибирь» просуществовал до 2009 года, когда все его дилерские центры закрылись, а сама компания была признана банкротом. В 2010 году дилерство Volvo перешло компании «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой, которая открыла салон марки на прежней площадке на пересечении улиц Объединения и Богдана Хмельницкого. Дилерский центр проработал до 2013 года, когда «СЛК-Моторс» приняла решение об оптимизации портфеля за счет сокращения 4 брендов, одним из которых был Volvo.

С тех пор официального дилера шведской марки в регионе не было, а сам дистрибьютор находился в активных поисках нового партнера. «Нам не нужен партнер, который сегодня откроет салон, а уже завтра его закроет. Иногда лучше ничего не делать, чем делать плохо, так как своими действиями можно разочаровать клиентов. Важно найти правильного кандидата, с которым мы будем работать многие годы. Сейчас не самое лучшее время для инвестирования, но с другой стороны, открываются отличные возможности. Поэтому сильные игроки способны стать сильнее, а слабые — слабее», — пояснял в интервью «КС» в 2016 году глава Volvo в России Майкл Мальмстен.

На сегодня дилерская сеть Volvo в Сибири охватывает лишь 2 города — Красноярск и Иркутск. По данным «Автостат.Инфо», за 2019 год в Сибири было зарегистрировано 207 новых автомобилей Volvo (+6,2%), при этом непосредственно в Красноярском крае — 96 новых автомобилей Volvo (+10,3%), в Иркутской области — 61 новых автомобилей Volvo (+1,7%).

Вопрос о том, кто именно будет представлять Volvo в Новосибирске, дистрибьютор на текущем этапе не комментирует. В качестве одного из наиболее вероятных кандидатов участники рынка, среди которых в том числе и дилеры Volvo в других регионах, первоначально называли самарскую группу компаний «Фастар» Константина Стефанова. Дело в том, что в 2019 году она получила дилерство Volvo в Самаре, а в настоящее время строит в Новосибирске еще один дилерский центр в дополнение к запущенному в конце 2019 года салону Mercedes-benz-Volkswagen. Однако в самой компании не подтверждают эту информацию.

По данным одного из источников «Континента Сибирь», утвержденным кандидатом в официальные дилеры могла стать компания «ББР-Авто», топ-менеджером которой на сегодня является основатель «СЛК-Моторс» Наталья Жданова. Официальных подтверждений этой информации на текущий момент нет. Напомним, что «ББР-Авто» — дочерняя структура Балтийского банка развития и является официальным дилером Volvo, Porsche, Bentley, Land Rover, Jaguar в Красноярском крае. Таким образом, эта компания уже имеет опыт работы с брендом Volvo в Сибири, который может быть использован в Новосибирске.

В этой конфигурации, по словам участников рынка, Volvo может поселиться в автокомплексе на Никитина, где сейчас располагается бренд Lexus группы компаний «Восток Моторс». В 2020 году ожидается переезд этой японской марки в построенный с нуля полнофункциональный дилерский центр на улице Большевистской. Благодаря этому на площадке может быть размещен другой премиальный бренд — Volvo.

Стоит также отметить, что исполнительным директором дилерского центра Volvo в Красноярске является Елена Кропочкина, которая до назначения на эту позицию была директором дилерского центра Lexus ГК «Восток Моторс» на Никитина. Ранее она также работала на руководящих позициях в ГК «СЛК-Моторс», которая официально представляла Volvo в Новосибирске.

Исполнительный директор «ББР-Авто» Наталья Жданова от комментариев по поводу Volvo в Новосибирске отказалась.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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