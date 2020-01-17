Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы депутата городского совета Натальи Пинус против мэрии. Стороны судились по вопросу раскрытия информации о долгах застройщиков.

Об этом Наталья Пинус сообщила на своей странице в Facebook. Депутат требует сделать открытой информацию о долгах застройщиков перед бюджетом муниципалитета за аренду земли.

Сумма задолженности, по словам Натальи, составляет около 4 млрд рублей. «Я убеждена в том, что раскрытие информации о должниках и размерах их задолженности приведёт к погашению долга. В некоторых других муниципалитетах России эта информация открыта. Вместе с тем, мэрия города Новосибирска отказывается предоставлять эти данные», — пишет Наталья Пинус. Мэрия же считает, что разглашение данной информации повредит репутации застройщиков.

Первый иск был подан в феврале 2018 года. Суд встал на сторону мэрии. После подачи апелляции, решение суда осталось прежним. В августе 2019 Пинус снова подала исковое заявление, но в Верховный суд, ответ на которое был получен в конце декабря. Инстанция в рассмотрении жалобы отказала. «Подробности пока не ясны, так как определение отправлено нам по почте», — сказано в сообщении.

Наталья Пинус намерена продолжать отстаивать свою позицию, заручившись поддержкой юридической компании «Ветров и партнеры».

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