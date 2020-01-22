Нежный зверь: каким показал себя на дороге новый Range Rover Sport SVR

Обновленный Range Rover Sport SVR превосходит по динамике остальные комплектации Land Rover. Обуздать энергию более полутысячи лошадиных сил может только опытный пилот. Вместе с «Континентом Сибирь» протестировать этот внедорожник согласились члены лидерского совета компании City Life супруги Александр и Татьяна Вострецовы, имеющие опыт владения автомобилями Jaguar и Land Rover.

Для тест-драйва официальный дилер Jaguar Land Rover в Новосибирске — компания «Альбион Моторс» — предоставил полноприводный автомобиль Range Rover Sport с 5-литровым бензиновым мотором V8 в версии SVR и цвете металлик Eiger Grey.

Внешность

Дизайнерам обновленного Range Rover Sport SVR удалось сохранить черты прежних поколений внедорожника, но при этом изменена форма бампера, воздухозаборников передних крыльев, переоформлена решетка радиатора, увеличен задний спойлер, диффузор. Автомобиль укомплектован эксклюзивными 22-дюймовыми колесными дисками. Четыре интегрированные выхлопные трубы, входящие в перечень стандартного оборудования, придают автомобилю еще большую выразительность.

Габариты кузова: высота — 1803 мм, длина — 4879 мм, ширина со сложенными наружными зеркалами — 2073 мм.

В числе особенностей экстерьера SVR — капот из композитных материалов с карбоновой отделкой, контрастная крыша Narvik Black, тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет. Завершают образ светодиодные фары с фирменными дневными ходовыми огнями.

Интерьер

В салоне внедорожника установлены сиденья Performance SVR с отделкой кожей Windsor и множеством удобных настроек. Центральная консоль автомобиля не имеет аналоговых элементов управления функционалом — за исключением «шайбы» климат-контроля. Приборная панель полностью виртуальная, все опции настраиваются через основной дисплей мультимедийной системы.

По сравнению с предыдущим поколением внедорожника немного изменилось рулевое колесо — оно стало чуть больше и тоньше, сохранив, конечно же, отделку приятной натуральной кожей и функцию подогрева.

Особую атмосферу в интерьере Rover Sport SVR создают металлические брендированные накладки на пороги с подсветкой, потолок Suedecloth (цвета Ebony), регулируемая по желанию владельца подсветка интерьера. Вопросы комфорта помогает решать трехзонный климат-контроль и функция стояночного обогрева с дистанционным управлением.

Движение

Александр садится за руль, Татьяна — рядом, на пассажирское кресло. Заводим автомобиль и выезжаем на большую городскую магистраль, рядом с которой расположен дилерский центр Jaguar Land Rover. Быстро набираем очень высокую скорость, при этом автомобиль сохраняет курсовую устойчивость. Напомним, что обновленный Range Rover Sport SVR оснащен 575-сильным мотором, благодаря которому автомобиль набирает 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость внедорожника выросла до 280 км/ч. Разработчики модели заверяют, что улучшению динамических характеристик новинки способствует также модернизированный 8-диапазонный ступенчатый автомат ZF с укороченными передаточными числами и сокращенным на 50% временем смены ступеней.

Выхлопная система издает характерный рычащий звук, что приводит даже самых серьезных водителей в мальчишеский восторг. «SVR — семейный внедорожник рычит», — придумали шутливую расшифровку аббревиатуры Александр и Татьяна.

Они констатируют хорошие показатели динамики и устойчивость внедорожника на дороге. В городе, несмотря на немалые габариты автомобиля, на Rover Sport SVR удобно маневрировать. При этом и на трассе комфортно двигаться — на очень высоких скоростях, совершая обгоны на скорости 170–180 км/ч.

Нажимая на педаль газа даже суперпремиального автомобиля, опытный водитель не забывает о показателе расхода топлива. Напомним, что расход топлива Range Rover Sport SVR при спокойной езде составляет 10–12 литров бензина на 100 км. А при езде в спортивном стиле — около 18 литров.

Разработчики модели сообщают, что Range Rover Sport сочетает широкие внедорожные возможности с динамикой спорткара. Что ж, проверим. Неподалеку от МВК «Экспоцентр Новосибирск» сворачиваем с магистрали на проселочную дорогу с 30-сантимертровым слоем снега, под которым — лед. Не уступая легенде off-road по имени Defender, Rover Sport SVR успешно преодолевает препятствия, и мы возвращаемся на городскую магистраль.

Выехав на пригородную трассу, испытываем возможности адаптивного круиз-контроля с функцией Stop & Go. Он поддерживает заранее заданную скорость движения при безопасных условиях поездки или же автоматически меняет ее, чтобы сохранить необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Технология также способна плавно остановить Range Rover Sport при въезде в пробку и самостоятельно продолжить движение в течение трех секунд после остановки.

Из числа множества систем безопасности выделим функцию контроля «слепых» зон и определения приближающихся автомобилей, систему обнаружения приближающихся автомобилей слева/справа при движении задним ходом, а также систему контроля степени усталости водителя.

«В Range Rover Sport SVR сразу чувствуешь, что ты находишься в автомобиле премиум-класса. Чувствуешь это, несмотря на то что сиденья спортивные. Здесь достигнут баланс спортивного и элитного. Обычно в мощных, спортивных автомобилях с низкой посадкой сложно ощутить себя деловым человеком: много адреналина — мало комфорта. В этом же внедорожнике абсолютно комфортно и, главное, безопасно. Динамика движения этого автомобиля не влияет на чувство комфорта. Это самое сильное первое впечатление», — поясняет Татьяна Вострецова.

«Range Rover Sport — автомобиль, который, на мой взгляд, однозначно должен быть у мужчины, а в модификации SVR — это семейный внедорожник. Но на этом автомобиле необходимо ездить, имея хороший опыт вождения, потому что все-таки надо уметь управлять таким зверем, в котором больше полутысячи лошадиных сил.

И все они провоцируют вырваться вперед, — делится впечатлениями Александр Вострецов. — Одно из ощущений — это высокий уровень комфорта, который сохраняется даже на высокой скорости, при динамичном разгоне. Может показаться, что вроде как ничего опасного, но на самом деле нет — здесь нужен однозначный контроль, нужно уметь управлять этим автомобилем. Внедорожник такого уровня, такой мощности и стоимости — все в совокупности — это некая ответственность. Когда он появляется на дороге, рядом с ним мало кто пытается соревноваться».

Александр Вострецов особо отмечает курсовую устойчивость Range Rover Sport и подчеркивает, что ему особенно нравится в моделях Land Rover то, что они заряжены множеством технологий, например системой изменяемых настроек автомобиля (включает настройки дросселя, реакции рулевого колеса, скорости переключения передач, амортизаторов), а также круиз-контролем на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (All-Terrain Progress Control). «Раньше такие системы были только на Jaguar. Сейчас у меня первая зима на Land Rover — благодаря такой же интеллектуальной системе я вижу, что происходит на дороге. И в Range Rover эта система тоже есть, тут, помимо прочих технологий, гораздо больше диапазон настроек, полностью всех — начиная от трансмиссии, двигателя и заканчивая ходовой частью», — отмечает Александр Вострецов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ВОСТРЕЦОВ, член лидерского совета компании City Life:

— Land Rover как марка — это однозначно статус, надежность, долговечность. Данные понятия априори заложены в самой марке. С другой стороны, это, безусловно, недешевый сегмент. Это автомобили класса премиум, и если человек ездит на Land Rover — значит, уже не нужно ничего никому доказывать. Мне нравится британский стиль, нравится, что автомобили собирают именно в Великобритании. Мы сами уже более двух лет являемся владельцами Jaguar и Land Rover. И честно скажу: никогда ни на что не поменяю эту марку в целом. Начиная от самого духа бренда и заканчивая персоналом и командой дилерского центра, всем тем, что создает этот бренд, — это высший уровень. Это то, что предпочитает вся наша семья.

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