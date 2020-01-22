Автомобильный рынок в 2019 году не оправдал ожидания дилеров с точки зрения продаж и упал на 2,3%. В 2020 году объединяющая автопроизводителей Ассоциация европейского бизнеса предсказывает дальнейшее падение рынка еще на 2%. Тем не менее, несмотря на отсутствие перспектив роста, региональные дилеры продолжили развитие и запуск новых проектов, а также борьбу между собой за перспективные бренды.

Новый бренд — новый построенный полнофункциональный салон

Большинство открытий новых дилерств в 2019 году были связаны с использованием игроками этого рынка уже имеющихся площадок, а не со строительством новых салонов. Такой подход имеет под собой вполне логичные предпосылки. С учетом того, что оснований ожидать роста автомобильного рынка в 2020 году нет, инвестиции в этот бизнес становятся все более долгосрочными, а сроки окупаемости полнофункциональных салонов значительно увеличиваются. И это не говоря уже о наличии других факторов риска, в частности, изменений правил игры как со стороны отдельных автомобильных марок (как например поступил в 2019 году Ford), так и государства. Даже крупные федеральные игроки, такие как «Автомир», ранее говорили о том, что на текущем этапе не планируют заниматься строительством новых объектов. «В новой реальности автодилеру гораздо больше нужен не дворец на первой линии магистрали (хотя она, конечно, тоже не помешает), а присутствие на первых страницах в выдаче поисковых агрегаторов и устойчивая положительная репутация», — высказывал свое мнение президент московской ГК Favorit Motors Владимир Попов.

Тем не менее, несмотря на подобные заявления, случаи возведения новых полнофункциональных салонов по стандартам автопроизводителей в городах Сибири в течение года все же наблюдались. Так, например, самарская компания «Фастар» Константина Стефанова торжественно открыла в конце 2019 года в Новосибирске дилерский центр Volkswagen, а также технически запустила салон Mercedes-Benz. В 2018 году она купила недостроенный дилерский центр на улице Большевистской и провела его комплексную реконструкцию. Общая площадь объекта составила более 6000 кв. м, и по своим параметрам он не уступает автокомплексу «Фастара» на Станционной, в котором сегодня располагаются Mazda, Subaru, Mitsubishi. Более того, «Фастар» не планирует останавливаться на достигнутом и поставил перед собой еще более амбициозную задачу. Компания строит рядом со своим салоном на Большевистской еще один дилерский центр, который по своим параметрам будет превосходить действующий. Предполагается, что в нем разместятся в том числе бренды Lada и Renault, в тендерах по которым ранее одержал победу «Фастар».

Также в 2019 году прошло торжественное открытие полнофункционального салона Jaguar и Land Rover алтайской компании «Альбион Моторс» в Новосибирске. В отличие от предыдущего дилера марок — «МАКС Моторс»- компания «Альбион Моторс» построила полноценный салон Jaguar Land Rover в соответствии с последними стандартами марок, который дистрибьютор марки в ходе церемонии открытия оценил как лучший в Сибири.

На действующих площадях

Менее рисковым вариантом для развития в текущих рыночных условиях можно считать пополнение портфеля дилера новыми брендами с их запуском на действующих площадях, без строительства новых объектов. Так, к примеру, поступил крупнейший игрок омского авторынка — группа компаний «Евразия Моторс» Ильи Фридмана. В 2019 году она запустила на площадях своей дилерской деревни на Рабочей автосалоны Skoda и Mercedes-Benz. Оба бренда стали новыми в портфеле группы компаний. «Евразия Моторс» первоначально зашла вторым дилером по обоим упомянутым брендам, но уже сейчас является единственным официальным дилером Mercedes-Benz в Омске. Кроме того, группа компания впервые попробовала свои силы в направлении китайского автопрома, запустив бренд Changan.

В свою очередь основанная Андреем Бецем компания «СТС-Автомобили», официально представляющая Mercedes-Benz в Новосибирске, Кемерове и Томске, впервые в своей истории расширила портфель. Она открыла дилерский центр Chrysler/Jeep в Новосибирске на площадке, которую ранее занимал салон марки Mercedes-Benz. В 2018 году дистрибьютор марки перевел три из четырех полнофункциональных салонов «СТС-Автомобили» в городах Сибири (Новосибирск, Томск, Кемерово) в формат авторизованных сервисных центров.

Таким образом, у компании образовались дополнительные площади, что и дало возможность открыть полнофункциональный салон Chrysler/Jeep в Новосибирске. На текущем этапе участники рынка скептически оценивают перспективы упомянутых американских брендов в Новосибирске и возможности дилера в их продвижении, считая, что речь может идти скорее о единичных продажах в месяц.

Однако в самой «СТС-Автомобили» настроены оптимистично с точки зрения и конкурентоспособности моделей Jeep, и накопленной за годы клиентской базы, и географии возможного сбыта (учитывая присутствие дилера в Кемерове и Томске).

Примечательно, что примеру новосибирского дилера последовал и омский теперь уже бывший партнер Mercedes-Benz — компания «Сот Моторс». Утратив дилерство немецкой марки, она приняла решение использовать площадку своего салона в центре Омска для брендов Chrysler/Jeep в статусе официального дилера.

В 2019 году в Красноярске успешно открылся третий по счету дилерский центр KIA — его запустил действующий партнер бренда «СИАЛАВТО», которому удалось победить в тендере в том числе и федеральных игроков. Новый дилерский центр расположился на площадке бывшего салона Suzuki компании «Премиум» на улице Караульной. Таким образом, теперь у «СИАЛАВТО» по два полнофункциональных дилерских центра каждого из двух представляемых брендов — KIA и Renault.

Следствие политики дистрибьюторов

Сокращение модельного ряда Nissan и снятие с производства модели Almera, которая формировала до половины всех продаж марки, вынудило дилеров этого бренда в 2019 году оптимизировать под него свои площади. Так, иркутская мультибрендовая компания «Агат-Авто» успешно провела «рокировку» своих салонов, переселив Nissan в прежний дилерский центр на Полярной, а бренд KIA — на улицу Трактовую поближе к центру города, улучшив локацию и увеличив площади под эту марку.

Другим примером могут служить новосибирские дилеры Nissan «Эксперт-НСК» и «Сибирские моторы», каждый из которых продает автомобили этой марки из построенных с нуля полнофункциональных салонов. Компания «Эксперт-НСК» в 2019 году привела салон Nissan под новые стандарты и в два раза сократила его площадь, что позволило использовать высвободившееся пространство под бренд KIA, дилерство которого она получила. В 2019 году компания торжественно открыла салон этой марки в присутствии главы KIA в России и СНГ Чжин Ха-Кима.

В свою очередь второй дилер Nissan в Новосибирске — «Сибирские моторы» — также сократил площади под этот бренд и готовится к запуску в начале 2020 года дилерского центра премиальной марки Infiniti, входящей в состав Nissan.

Другим внешним фактором, который вынудил дилеров переосмысливать свой портфель, стал уход из России легкового Ford. Дилеры этой марки в Сибири либо приняли решение продолжить работу с ней, но только по направлению коммерческих автомобилей, либо находили новые марки на замену. Так, например, красноярский дилер Ford «Арсенал Груп» взяла дилерство китайского бренда Haval, а томский дилер марки «Сто коней» пополнил портфель брендом Mitsubishi, который «освободился» после закрытия салонов ГК «Автосан».

Новое китайское пришествие

В 2019 году по всей России стали открываться дилеры нового для страны автомобильного бренда — Haval (входит в состав Great Wall). Компания построила завод в Тульской области мощностью 80 тысяч автомобилей (с возможным увеличением до 150 тысяч), в который было вложено около 42 млрд рублей.

В Новосибирске дилером Haval стала компания «Сибтрансавто», в Красноярске — «Арсенал Груп», в Кемерове — АТЦ «Томь», в Новокузнецке — «Сибинпэкс», в Барнауле — «Барнаул Моторс», в Омске — «Антикор-Сервис». Дилеры возлагают на Haval большие надежды. Осталось дождаться, когда марка пройдет проверку временем.

Помимо Haval, дилерскую сеть активно наращивал еще один относительно новый для России бренд — Changan. В частности, марка вышла в Омск, а также приняла решение о смене дилера в Новосибирске. Продолжили свое развитие также «старожилы» китайского направления Chery и Geely. Так, группа компаний «Автолига» Игоря Кошкина получила дилерство Chery и открыла салон этой марки в своем автокомплексе на Станционной, а возглавляемая Дмитрием Новиковым группа компаний «Альт-Парк» открыла отдельно стоящий дилерский центр Geely на Петухова. Изначально этот салон строился под направление автомобилей с пробегом.

Закрытия

2019 год был ознаменован и закрытиями дилерских центров, но в отличие от предшествующих лет, они не сопровождались громкими скандалами, появлением обманутых клиентов и долгими судебными разбирательствами.

Самые массовые в количественном отношении закрытия, как уже было сказано, были вызваны решением легкового подразделения Ford по уходу из России. Однако прежде чем закрыть свои двери, дилеры еще большую часть года продавали скопившиеся на складах автомобили.

В 2019 году продолжили потихоньку редеть сибирские ряды дилеров Peugeot и Citroen. В 2019 году омский дилер этих брендов «Евразия Моторс» принял решение отказаться от этих брендов, оставив лишь сервисное обслуживание. Причиной послужило отсутствие пересмотра политики дистрибьютора. «К сожалению, PSA (Peugeot-Citroen) демонстрирует незаинтересованность в российском рынке, никаких инструментов для изменения их настроя у нас нет», — объяснял «Континенту Сибирь» свое решение учредитель «Евразии Моторс» Илья Фридман.

Дилерства немецкой марки Mercedes-Benz лишился старейший омский партнер этой марки — «Сот Моторс». Дилерский контракт с этой компанией, возглавляемой бизнесменом, автогонщиком, тележурналистом Василием Залозновым, не был продлен. К этому непростому решению дистрибьютор марки шел 9 лет — именно в 2010 году компания впервые объявила о поиске альтернативного дилера. Он нашелся лишь в 2018 году, и им стал крупнейший местный игрок — «Евразия Моторс».

Потери в 2019 году понесла марка Audi. Ее официальный дилер в Алтайском крае — «АлтайЕвроМоторс» — свернул продажи автомобилей этого бренда, перейдя в режим авторизованного сервисного партнера с 1 января 2020 года. Предполагается, что площади салона Audi может занять бренд KIA, утвержденным кандидатом в дилеры которого и стала компания.

Также в 2019 году поредела дилерская сеть Mazda. Томский дилер бренда — мультибрендовая группа компаний «Элке Авто» Виктора Маршева — принял решение отказаться от японской марки и закрыть салон. Такое решение вдвойне примечательно, учитывая, что именно в 2019 году Mazda была признана лучшим автомобильным дистрибьютором по версии автодилерского сообщества. Впрочем, по словам участников рынка, решение «Элке Авто» было связано прежде всего с площадкой, которая находилась у дилера в аренде, а не с самим брендом и его перспективами в регионе. Также Mazda в 2019 году приняла решение не продлевать дилерский контракт со своим дилером в Барнауле — «Реал-Моторс». В самой компании поясняли «Континенту Сибирь», что Mazda требует от своих дилеров привести свои площадки в соответствие новым корпоративным стандартам, предусматривающим позиционирование бренда в более высоком ценовом сегменте с новыми значительными инвестициями, которые дилер оценивал в 20 млн рублей. В то же время текущая квота на автомобили Mazda, по данным «Реал Моторс», не позволяет окупать такие вложения.

Экспансия в другие регионы

В 2019 году некоторые сибирские дилеры рискнули провести экспансию в соседние регионы. Самым ярким примером стал основанный Романом и Ириной Гречухиными новосибирский дилер Harley-Davidson. Компания за последние годы не только расширила свой портфель брендами Triumph и Honda Moto, но и открыла мотосалон Harley-Davidson в соседнем Красноярске. В 2019 году компания пошла еще дальше и запустила мотоцентр Harley-Davidson в Казани, а также открыла филиал в Москве. Успехи дилера были замечены и аудиторией «КС» — компания заняла первое место в голосовании за титул «Компания года» в сфере автобизнеса.

Другим примером может служить тюменская группа компаний «Восток Моторс», учредителем которой является бизнесмен Александр Журавель. В конце 2018 года она объявила о выходе в Москву с брендом Audi, запустив салон немецкого премиального бренда в здании общей площадью 7481 кв. м, где ранее находился «Ауди Центр Москва» ушедшей с рынка группы компаний «Независимость». Однако уже год спустя стало известно о том, что компания закрыла свой салон, зафиксировав убытки, и покинула Московский регион.

В свою очередь в 2019 году имели место и обратные процессы, когда федеральные игроки заходили в Сибирь. Речь о краснодарской группе компаний «КЛЮЧАВТО», которая еще в 2019 году активно участвовала в тендерах по отдельным городам СФО. В частности, она вела переговоры с красноярской «Крепостью» о покупке бизнеса по Toyota и Lexus, однако в итоге дилерство досталось местному «Медведь Холдингу». Кроме того, «КЛЮЧАВТО» принимала участие в тендере по KIA в Красноярске. Тем интереснее, что в Сибирь краснодарская компания все же вышла, но пока очень тихо и незаметно, открыв в Новосибирске салон по продаже автомобилей с пробегом. Аналогичные планы, по словам участников рынка, компания имеет и по другим городам Сибири. Однако станет ли «КЛЮЧАВТО» заметным игроком автодилерского рынка Сибири, пока остается загадкой.

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