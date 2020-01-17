Районная прокуратура Новосибирска провела проверку исполнения бюджетного законодательства в медучреждении «Городская клиническая больница №2».

Проверка исполнения бюджетного законодательства проводилась в отношении порядка выполнения в учреждении территориальной программы обязательного медицинского страхования. Правоохранительными органами установлено, что заведующая колопроктологическим отделением учреждения здравоохранения внесла в медицинские документы ложные сведения о нахождении в больнице более 200 человек на стационарном лечении, которые на самом деле медицинской помощи не получали.

На основании этих документов территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области перечислил клинической больнице 1,5 млн рублей за якобы оказанные гражданам медицинские услуги. «В последующем, с января по сентябрь 2019 года, часть этих денежных средств была необоснованно получена злоумышленницей в качестве выплат стимулирующего характера за выполнение учреждением показателей деятельности (за т.н. «эффективный контракт»)», — сообщает прокуратура.

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело о ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

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