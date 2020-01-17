Регионы объявили о ежегодной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Показатели рассчитаны по общей сумме в платежках граждан, а не по каждому тарифу в отдельности. В среднем по России этот коэффициент получился чуть выше инфляции — 4–4,5%. То, как эти проценты распределить между поставщиками ЖКУ, регионы решали уже сами.

Индексы изменения платы за ЖКУ по регионам были опубликованы распоряжением Правительства РФ № 2556-р от 29 октября. Там эти индексы были включены только на второе полугодие, но это не значит, что с 1 января цены на коммунальные услуги не изменятся. Причем решение могут принимать как региональные департаменты по тарифам, так и муниципалитеты. Так, например, тарифы на вывоз мусора в сибирских регионах изменились уже с начала года, причем в меньшую сторону. С другой стороны, выросла стоимость капремонта.

На второе полугодие индексы большинства сибирских регионов попали в категорию «выше среднего». Исключением стала Восточная Сибирь: Красноярский край, Республика Тыва (по 4,1%) и, в меньшей степени, Хакасия (4,6%).

В Западной Сибири цены на ЖКУ могут вырасти сильнее — Томская область прибавит 4,7%, Новосибирская и Кемеровская — по 4,9%, Омская — 5%. Зато Алтайский край и Республика Алтай смогут поднять тарифы всего на 4,5% и 4,4% соответственно.

Задачей местных властей стало «вписать» всех поставщиков услуг в эти проценты. Напомним, что ЦБ прогнозирует в 2020 году инфляцию в диапазоне 3,5–4%. Тем не менее никто не мешает вносить в эти нормы корректировки уже на муниципальном уровне, как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Тепло — инвестнагрузка не на потребителя

На первом в 2020 году заседании комитета по ЖКХ Законодательного собрания Новосибирской области был оглашен размер индексации тарифа на тепло в регионе. В первом полугодии стоимость гигакалории составит 1153 рубля 95 копеек, во втором — 1223 рубля 18 копеек. Таким образом, цена вырастет на 5,3%.

Что касается инвестиционной составляющей, Сибирская генерирующая компания предложила несколько сценариев ремонтной программы на 2020 год в зависимости от объемов финансирования. В Новосибирске, по словам заместителя директора по перспективному развитию СГК Александра Григорьева, ситуация с надежностью теплосетей хуже всех крупных городов присутствия компании. Фактически половина всех аварий 2018–2019 годов, по данным СГК, пришлась именно на Новосибирск.

К категории «Критически необходимый ремонт», который нужно провести в любом случае, компания отнесла 2,6 км новосибирских магистралей (или 0,4% от общей протяженности), и стоить это будет ориентирововчно 235 млн рублей. Для сравнения: в Красноярске, где стоимость гигакалории сейчас составляет 1689 рублей, предполагается заменить 11,1 км.

Компания, как уже писал «Континент Сибирь», имеет возможности увеличить ремонтный бюджет без увеличения тарифа. Это может быть сделано за счет корректировки концессионных соглашений, перераспределения арендной платы за тепловые сети и переподключения потребителей со сторонних котельных. Все это может принести до 530 млн рублей в год, если будут приняты соответствующие решения на областном и городском уровнях.

Несколько иная ситуация сложилась в Кузбассе. Рост тарифов на муниципальном уровне окажется значительно выше норм, установленных правительством, но нужно учесть, что разница между фактической платой граждан за ЖКУ, установленной муниципалитетами, и экономически обоснованным начислением компенсировалась из бюджета. Проценты, которые оплачивают сами граждане, варьируются от 25% до 90%, а поставщики получают возмещение из бюджетов.

Таким образом, номинальная плата за тепловую энергию с 1 июля в Кемерове и Новокузнецке повысится в среднем на 15%, а количество льготников как минимум останется прежним либо расширится. Тариф на горячую воду увеличится всего на 1%.

Мусор резко подешевел

Сильнее всего снизились цены на вывоз мусора, причем не только в Новосибирске. Еще 18 декабря департамент по тарифам снизил единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с 466,82 до 301,92 рубля за кубометр. Следом за этим региональный оператор «Экология — Новосибирск» снизила тариф с 88,62 до 59,88 рубля в месяц на человека. То есть цены снизились почти на треть.

Ранее «Экология-Новосибирск» также объявляла о снижении тарифа путем исключения из него «расходов на просветительскую деятельность». Но тогда ставка снизилась всего на 13 копеек.

Аналогичное снижение произошло и в Омской области, где в 2018 году кратный рост тарифов вызвал бурные протесты со стороны горожан. После чего региональный оператор пересчитал обоснованные затраты, и летом 2019 года тариф снизился со 133 до 88,88 рубля на человека. Но во втором полугодии 2020 года цены, возможно, снова поднимутся.

В Алтайском крае и Кемеровской области цены на вывоз мусора в 2020 году не изменились либо увеличились, но незначительно.

Как образуется тариф? На сегодня «Экология Новосибирск» комментирует свои расходы следующим образом: 80% приходится на транспортировку, 15,17% — на обработку и захоронение, 1% — на расходные материалы и уборку мест погрузки, и 4% составляют прочие расходы оператора.

Что еще можно найти в платежке

Цены на электроэнергию с 1 января в Новосибирской области не изменились, несмотря на то что АО «РЭС» настаивало в свое время на том, что индексацию нужно провести в этом году дважды, поскольку этого требует инвестиционная программа, которая в случае однократной индексации недополучит порядка 1 млрд рублей. На второе полугодие тариф на электроэнергию установлен в размере 280 копеек за кВт•ч.

Аналогично ситуация развивается и в Омской области: до 1 июля цены будут такими же, как и сейчас, а летом стоимость киловатта увеличится с 4,05–4,06 рубля до 4,25–4,26 рубля.

Новосибирский Горводоканал в первом полугодии планирует установить тариф в размере 18,56 рубля за кубометр, на второе — 19,46 рубля, по водоотведению — 14,24 и 15,08 рубля соответственно.

При этом, как отметили в департаменте по тарифам, в городе Оби и Краснообске тарифы на водоснабжение снизились.

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