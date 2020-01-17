Депутаты Госдумы РФ от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение многих россиян от уплаты НДФЛ. Речь идет о гражданах, чей доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Напомним, с 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в России в размере 12 130 рублей. Авторами проекта нового закона стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.

«От дифференцированной, более справедливой шкалы налогообложения, в нашей стране отказались еще в 2001 году, и все это время ЛДПР выступает за возврат к прогрессивной системе налогообложения, но парламентское большинство раз за разом отклоняет наши партийные инициативы, — напомнил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член думской фракции ЛДПР, избранный от Новосибирской области, Дмитрий Савельев. — Новый законопроект предлагает облегчить жизнь наименее обеспеченных граждан, имеющих доход меньше двух МРОТ, то есть около 24 тысяч рублей.

В случае освобождения от НДФЛ каждый из них ежемесячно может сэкономить около 3 тысяч рублей, что весьма ощутимо для малоимущих россиян».

Парламентарий отметил, что сегодня в стране 18,6 млн человек (почти 12,7% населения) имеют доходы ниже прожиточного минимума, что особенно сильно бьет по многодетным семьям, так как каждая вторая из них — малоимущая.

«В текущем году нам предстоит решить важную стратегическую задачу, поставленную президентом, — повышение уровня доходов россиян и преодоление бедности. Предлагаемая инициатива — это один из путей решения проблемы, который позволит увеличить реальные доходы самых уязвимых слоев общества и стимулировать потребление в стране», — подчеркнул он. Подобный подход к налогообложению, указал Савельев, характерен для многих стран.

«Например, в Германии НДФЛ не взимается с налогоплательщиков, годовой доход которых составляет менее 8820 евро (то есть в перерасчете на рубли составляет около 50 тысяч рублей в месяц). Кроме того, освобождение малоимущих от подоходного налога подтолкнет государство к введению более справедливой шкалы налогообложения, переложив обязанность по наполнению бюджета на наиболее обеспеченные слои населения. Уверен, что большинство россиян готово поддержать данную инициативу ЛДПР», — резюмировал депутат Госдумы.

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