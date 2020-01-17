Восемь ярких современных японских фильмов будут показаны в рамках традиционного 53-го Фестиваля японского кино в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 21 по 26 января. Также в программе — праздничное открытие, конкурсы, мастер-классы и специальное меню.

Магия кино

«Вы можете быть уверены в двух вещах: восходе солнца и разнообразии фестиваля японского кино — прекрасной и постоянной составляющей российского кинематографического пейзажа. В новой программе фильмы для всей семьи соседствуют с более экстремальными жанровыми образцами. Но в каждой картине есть магия, непередаваемое словами очарование кино. И высокий художественный класс: каждый фильм рожден для большого экрана», — отмечают организаторы фестиваля.

Готовьтесь, будет весело

Фестиваль откроется 21 января драмой «Исповедь «неполноценного» человека: Осаму Дадзай и три женщины». Портрет одного из крупнейших японских писателей XX века, окруженного музами, полон любовных и трагических переживаний. Режиссер и fashion-фотограф Мика Нинагава облекла свой откровенный и чувственный рассказ в изысканные визуальные образы. Перед сеансом в фойе — выставка-продажа японской литературы из коллекции магазина «Капиталъ», дегустации, сувениры в подарок зрителям.

Киллер, странные подростки и феодальные страсти

Программу фестиваля продолжит экшн-комедия про киллера в отпуске «Фэйбл», снятая по одноименной манге Кацухиса Минами. Крутой детективный триллер «12 ребят, которые хотят умереть» о коллективном самоубийстве, которое пошло не по плану, — еще одна экранизация, на сей раз по мотивам романа То Убукати. Средневековье и современность удивительным образом переплетаются в комедии «Переезд по-самурайски», перед сеансом специалист центра «Сибирь-Хоккайдо» Ирина Шкурина расскажет об особенностях культуры эпохи Эдо.

Каллиграфия, танцы и маленькие зомби

В субботу, 25 января, будет показана музыкальная комедия «Потанцуй со мной». Фильм рассказывает о девушке, которая терпеть не могла мюзиклы, но после встречи с сомнительным гипнотизером то и дело пускается в пляс… Гость фестиваля, солист Новосибирского театра оперы и балета Кохэй Фукуда во вступительном слове расскажет об искусстве танца в современной Японии. Вечер продолжится эксцентричной комедией про неунывающих сирот «Мы — маленькие зомби», снятой на бешеной скорости видеоигр. В этот день пройдут мастер-классы по японской каллиграфии.

Бананы, отели и королевские призы

Трогательную историю о непростом диагнозе, большой мечте и крепкой дружбе под названием «Банан посреди ночи: правдивая история» покажут в воскресенье, 26 января. Завершит фестиваль изощренный мистический детектив «Отель «Маскарад». В честь закрытия фестиваля тоже обещаны приятные сюрпризы, в том числе награждение наиболее активных зрителей.

Конкурс рецензий и японское меню

Проникнувшись духом современного японского кино, кто-то из зрителей наверняка захочет поделиться впечатлениями не только в соцсетях, но и в жанре зрительской рецензии. Тексты принимаются до 27 января включительно, лучшие выберет жюри. Знакомство с культурой Страны восходящего солнца продолжится в кинокафе «Премьера», где в течение фестивальной недели зрителей ждет особое меню со всеми хитами японской кухни.

Фестиваль японского кино организован Японским Фондом, Посольством Японии в России, арт-объединением CoolConnections и кинотеатром «Победа» при информационной поддержке Муниципального культурного центра «Сибирь-Хоккайдо». Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Масафуми Кономи, продюсер проекта Japanese Film Festival:

— Каждый год Фестиваль японского кино движется вперед, опираясь на принципы прогресса и инноваций, под девизом «Японское кино: всегда и везде». Я надеюсь, что Фестиваль японского кино в этом году, как и всегда, окажется проводником в глубокий, эмоциональный и увлекательный мир японского кинематографа!

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