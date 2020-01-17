В прошлом году аэропорт Толмачево обслужил более 6 млн пассажиров. Прирост данного показателя составил 14,2 %.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4 903 212 (+14,5%), на международных — 1 843 939 (+13,3%), сообщает пресс-служба аэропорта.

По итогам года количество трансферных пассажиров увеличилось на 27% и составило 1,73 млн человек, а их доля в общем пассажиропотоке составила 26,3%. Всего за 12 месяцев аэропорт обслужил 33 191 самолёто-вылет (+13% к аналогичному периоду прошлого года).

В 2019 году самыми динамичными направлениями стали: Салехард (+817%), Новокузнецк (+463,3%), Казань (+176,5%), Братск (+175,9%), Томск (+172,1%), Самара (+170,7%), Улан-Удэ (+88,4%). На международных — Наманган (+157,1%), Иссык-Куль (+79,2%), Камрань (+51,6%), Сеул (+47,1%). Также в прошлом году были открыты рейсы из Новосибирска в Бухару, Воронеж, Гуанчжоу, Нижний Новгород, Новокузнецк. Кроме того, открыты новые чартерные рейсы в Сураттхани.

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