Депутат Государственной думы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя поделилась с «Континентом Сибирь» своим мнением относительно произошедшей смены правительства РФ.

«Наша фракция и я лично давно говорили о неэффективности правительства. Оно дискредитировало себя. Мы видим, как расходятся с реальностью показатели по реализации проектов, которые члены этого кабинета пытаются донести до народа. Премьер-министр оказался токсичной фигурой, ее нужно было убрать из исполнительной власти. Это сделано», — пояснила Вера Ганзя.

Отвечая на вопрос, почему это произошло именно сейчас, она напоминает, что впереди выборы в Государственную думу. Депутаты, которые проголосовали за пенсионную реформу, тоже автоматически стали токсичными, а ситуация «катилась к полному краху государственной системы». «Президент предпринял попытку это исправить. Нужно сохранить и удержать власть. Ценой принесения в жертву правительства РФ», — сделала вывод Вера Ганзя.

Вместе с тем, собеседница «КС» обращает внимание на то, что Дмитрий Медведев уходит на должность, которая создана специально для него. Таким образом, он станет фактически вторым человеком в государстве, который отвечает за вопросы национальной безопасности после Владимира Путина. «Тандем, по сути, сохраняется. У меня есть подозрение, что операция «преемник» может сработать снова, как в 2008-2012», — делает вывод Вера Ганзя.

По ее словам, вопрос в том, как будет выстроена работа нового правительства, будет ли полностью изменен кабинет министров, кто придет на смену, или речь идет о косметическом ремонте, остается открытым.

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