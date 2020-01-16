Возрастание роли коллегиальных институтов власти было темой проекта «ТрансфЕР», в течение прошлого года эксперты и действующие политики отвечали на вопросы редакции, а также оценивали, оправдались ли их личные ожидания от участия в «партии власти». Участники этого проекта – Андрей Панферов, Александр Морозов и Константин Костин – прокомментировали «Континенту Сибирь» инициативы президента.

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества:

– Прозвучавшее послание президента было полностью ориентировано на наши внутренние российские проблемы и в этом уже его уникальность. Президент дал поручения и предложил набор серьезнейших государственных решений по самым актуальным, самым острым проблемам, которые волнуют безусловно каждого гражданина страны. Это вопросы демографии, особенно в части поддержки материнства и детства, образования, здравоохранения и повышения благосостояния наших граждан, в том числе за счет выравнивания уровня материального обеспечения жителей разных регионов страны. Сложно найти более востребованные и злободневные темы. Предложенные президентом системные шаги, без преувеличения, смогут не фрагментарно, а качественно изменить жизнь миллионов людей, сделать ее не просто немного лучше, а реально вывести страну на новую траекторию развития. Отдельного внимания конечно заслуживают и вопросы совершенствования политической системы. Думаю, к этому шагу президент шел не один год. И он стал возможен, когда качество и устойчивость всего политического каркаса не вызывают никаких сомнений. Мы суверенная держава, которая может гарантировать всю полноту прав и свобод своих граждан, эффективную модель политического представительства и поступательное развитие. Наверное, поэтому В.В.Путин поднял один из важнейших вопросов государственности — вопрос приоритета национального законодательства над международными актами и вопрос неприемлемости для судей, министров, депутатов, чиновников быть обладателями вторых паспортов и видов на жительство за пределами Родины. В современном, сильном, самодостаточном государстве по-другому быть просто не может.

Каждый пункт инициатив президента, касающийся изменения в Конституции, носит принципиальный и системный характер. При этом все они ставят своей целью укрепление страны, развитие демократии как модели государственного устройства и обеспечение большей устойчивости и работоспособности всей властной и политической системы. Но это, понятно, не самоцель — это инструмент, который позволит лучше, качественнее решать стоящие перед страной задачи, а главная из них — улучшение жизни людей.

Сегодня Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем преавительства. Я знаком с новым премьер-министром. Могу сказать, что он человек высокопрофессиональный, системный, ориентированный на эффективность и качество, и, что немаловажно, Михаил Владимирович человек очень современный, чувствующий тренды, живущий на опережение. Обновление Кабинета — это в любом случае стимул для экономики, для бизнеса, для страны. Да и вообще я оптимист. Думаю, что новое правительство не только выполнит все поручения президента, не только реализует в полном объеме Нацпроекты, но и на деле изменит к лучшему жизнь простых людей. Ресурсы и настрой, по крайней мере, есть. А вот регионам надо готовиться к непростой, кропотливой, круглосуточной работе — это, конечно, касается чиновников. Не ждать, а начинать. Все проблемы известны. Что с ними делать — понятно. Ждали указания из Кремля? Есть такое указание, тут уж ничего с русским характером не поделать. Теперь только реализовывать задачи поставленные президентом. Отговорки никого не устроят — ни граждан, ни Кремль.

Андрей Панферов, первый заместитель gредседателя Законодательного Собрания Новосибирской области:

– Я не согласен с тем, что многие сегодня называют происходящее революционным прорывом. На мой взгляд, это начало нового периода. На текущий момент действия главы государства вполне четко структурированы, чувствуется, что он обдумывал их не один день. Такого рода действия предполагают решимость, а решимость вытекает из четкого знания обстановки. На новом историческом этапе, вытекающем из всех предыдущих, с их огрехами, ошибками, действиями, которые привели к тем последствиям, о которых говорил президент, требуются не только новые экономические решения, но и новая команда, которая сможет решить задачи, поставленные президентом в послании к Федеральному собранию.

В то же время, не случайно президент акцентировал внимание на усилении работы на территориях. Не только федеральный центр, который взял на себя финансовые обязательства и будет направлять большие деньги регионам в зависимости от их экономического положения, регионы тоже должны научиться зарабатывать. Можно спускать из Москвы какие угодно правильные директивы в регионы, но если там, начиная от муниципалитетов до субъектов Федерации, не будет выстроена предметная работа, ничего не изменится. Глава государства отдельно остановился на инвестиционной политике и обратился, прежде всего, к губернаторам. Именно на их плечи ляжет забота по улучшению инвестиционного климата, привлечение средств в регионы, чтобы выполнять социальные гарантии для населения. Думаю, что в ближайшее время будет пересмотрена инвестиционная политика правительства Новосибирской области, чтобы расширить возможности бюджета для решения задач, которые поставил президент. Это и деньги для молодых семей, и повышение зарплаты для медицинских работников первичного звена, и ремонт и строительство новых ФАПов и прочее.

Стоит отметить предстоящее изменение статуса Госсовета. Чтобы он не остался совещательным органом, важно прописать алгоритм его действий в новых условий. Это очень большая работа, которую предстоит провести.

Президент предложил на пост председателя правительства РФ кандидатуру Михаила Мишустина. Как гражданин России, я хотел бы, чтобы в лице нового премьера мы обрели нового Примакова, которого я очень уважал. Чтобы он, как Евгений Максимович, подходил к формированию правительства не с точки зрения ангажированности или принадлежности к той или иной группе, чтобы он набирал в команду людей, который могли бы в этот непростой период вывести страну на ведущие позиции по вопросам внутренней экономики.

Я бы хотел пожелать новому премьеру, чтобы он был понятен для большинства населения нашей страны.

Александр Морозов, председатель комитета бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области:

– На мой взгляд, послание президента РФ одно из самых масштабных и конкретных за последние годы. Особенно, в части демографической политики – меры по стимулированию воспроизводства нации вызывают уважение.

Очень важны инициативы, связанные со сферой образования. В частности, введение доплаты классным руководителям. Все, у кого есть маленькие дети или внуки, хорошо знают, что классное руководство в очень многих школах было заброшено, так как это дополнительная нагрузка для учителя, никак не оплачиваемая. Теперь все должно измениться. Доплата в размере 5 тысяч из федерального бюджета, плюс инициативы на местах, которые последуют, заинтересуют учителей. А у нас появится возможность спрашивать со школы соответствующим образом: где походы в музей, театры, где разговоры с учениками по душам и тому подобное, чем раньше реально занимались классные руководители.

Я пока не вижу увеличения бюджетной нагрузки на регионы в связи с новыми предложениями главы государства. Нагрузка увеличилась на федеральный бюджет. Даже если мы введем какие-то льготы для поддержки предпринимательства в регионах или привлечения инвесторов, выпадающие доходы будут на 2/3 компенсироваться из Федерального бюджета.

Инициатива по укреплению российского парламента тоже говорит о том, что дан старт другой эпохе. Мы, скорее всего, завершаем эпоху чрезмерной централизации вертикали власти. Конечно, сама вертикаль не разрушится. Однако ее структуры получают дополнительные возможности, чего не было у той же Госдумы и Совета Федерации ранее.

Немножко смутило, что сократили и без того невеликие полномочия Законодательных собраний, теперь депутаты не будут согласовывать прокуроров регионов. Эти полномочия переходят в Совет Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко всегда говорит, что Совет Федерации и есть сообщество территорий и отстаивает наши права (когда мы проводили там дни Новосибирской области, в этом убедились), то, возможно, это логичное решение.

Интересная история с Госсоветом. На текущий момент нет четкого понимания, какие функции ему будут переданы и закреплены в Конституции. Здесь речь идет об укреплении губернаторских позиций, потому что Госсовет в основном состоит из них. Возможно возникнут компетенции, которых сейчас не хватает. Например, не хватает координации действий местной исполнительной и законодательной власти с силовыми структурами, которые находятся на территории. Возможно, добавят полномочий связанных в том числе с взаимодействием с силовыми структурами, силовым блоком.

Назначение председателем правительства Михаила Мишустина – это весьма неожиданный ход для меня. Хотя, конечно, эффективность Федеральной налоговой службы, которую он возглавлял бесспорно высокая. Мы, что важно, видим на территории, как изменилась работа налоговых структур. В последнее время бюджет области ежегодно прирастает на 10 млн рублей, заметьте, без всякой налоговой полиции. Цивилизованное отношение к уплате налогов возникло не на пустом месте, а в том числе и благодаря руководству ведомством.

Хочу надеяться, что это назначение приведет к изменению, прежде всего, в экономике страны. И самое главное, чтобы это положительно отразилось на благосостоянии граждан нашей страны.

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